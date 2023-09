Eventuele terugkeer bij Ajax nagenoeg uitgesloten: ‘Dat station is gepasseerd’

Dinsdag, 26 september 2023 om 11:27 • Bart DHanis • Laatste update: 11:31

Marc Overmars keert zo goed als zeker niet terug bij Ajax, zo meldt Het Nieuwsblad dinsdagochtend. Ajax zit sinds het ontslag van Sven Mislintat zonder technisch directeur, maar zal verder moeten kijken dan Overmars. Vanwege de gevoeligheid van de terugkeer, is dat station gepasseerd, meldt het Belgische medium.

Overmars moest in februari van 2022 vertrekken bij Ajax, nadat de inmiddels vijftigjarige td grensoverschrijdende berichten had gestuurd naar vrouwelijke collega’s. Hij vond vervolgens in België een nieuwe baan, bij Royal Antwerp FC. Mike Verweij meldde maandagavond nog in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf dat men in België echt vreest voor een terugkeer van Overmars naar Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat is volgens Het Nieuwsblad dus nergens voor nodig. De Belgische krant deed navraag bij zijn huidige werkgever en daaruit bleek al vrij snel dat de kans op een eventuele terugkeer van Overmars zeer klein is. “Dat station is gepasseerd”, verzekerde de Belgische kampioen tegenover het medium. Overmars ligt tot medio 2026 vast in het Bosuilstadion.

Ook vanuit Ajax-perspectief ligt een nieuwe functie voor Overmars lastig, legde Verweij maandag uit. "Ik vind dat iedereen een tweede kans verdient, maar Ajax heeft besloten om het op deze manier te doen." Overmars werd zonder pardon op straat gezet. "Ze hadden hem ook kunnen schorsen voor een paar maanden om aan zichzelf te werken. Cursussen kunnen laten doen, excuses maken aan die vrouwen... Maar dat is allemaal niet gebeurd. Die vrouwen werken ook nog bij Ajax. Hun belang staat nu voorop."