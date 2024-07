Paris Saint-Germain maakt serieus werk van komst Victor Osimhen

Victor Osimhen staat mogelijk voor een vertrek bij Napoli. Paris Saint-Germain toont concrete interesse in de 25-jarige spits, zo meldt Fabrizio Romano. De gesprekken met de entourage van de Nigeriaans international verlopen voorspoedig.

Volgens Romano staat Osimhen zelf ook open voor een dienstverband bij de Franse topclub. De Parijzenaren moeten dan nog wel een overeenkomst weten te sluiten met Napoli over de te betalen transfersom.

Hoeveel PSG bereid is om te betalen en het prijskaartje dat Napoli om de nek van Osimhen heeft gehangen, vermeldt Romano niet. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 100 miljoen euro. Eind vorig jaar tekende Osimhen een nieuw contract bij Napoli tot medio 2026, waarin naar verluidt een ontsnappingsclausule van grofweg 120 miljoen euro is opgenomen.

Deal al beklonken?

, een lokale krant in Napels, weet te melden dat Osimhen woensdag of donderdag zelfs al naar Parijs vliegt om een contract te tekenen bij de kampioen van Frankrijk.

De voorzitter van Napoli, Aurelio De Laurentiis, zou het aanbod om spelers van PSG in de deal te betrekken hebben afgeslagen, waarna PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi besloot de ontsnappingsclausule in het contract van Osimhen te lichten. Volgens de berichtgeving kan de spits een jaarsalaris van 12 miljoen euro gaan opstrijken.

Osimhen staat sinds medio 2020 onder contract bij Napoli, dat met hem als aanvalsleider in 2023 de eerste landstitel in 33 jaar tijd wist te winnen. De spits was het afgelopen seizoen goed voor 17 goals en 4 assists.

