Europa League-duel met Union Sint-Gillis heeft mogelijk nare gevolgen voor Ajax

Ajax gaat mogelijk nog op de vingers getikt worden door de UEFA vanwege een supportersactie in het Koning Boudewijnstadion. Fans van de Amsterdammers staken massaal vuurwerk af voorafgaand aan het Europa League-duel met Union Sint-Gillis, een actie die het Europese voetbalorgaan normaal niet waardeert.

De Amsterdammers waren donderdag dankzij treffers van Christian Rasmussen en uitblinker Jorthy Mokio met 0-2 te sterk voor Union Sint-Gillis. De return in de Johan Cruijff ArenA vindt volgende week donderdag plaats, maar het is nog de vraag of het stadion wel vol mag zitten van de UEFA.

Voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd zorgden supporters van Ajax namelijk voor een grote sfeeractie met fakkels en spandoeken, maar het afsteken van vuurwerk op Europese avonden wordt normaal gesproken bestraft door de UEFA.

Op 16 januari werd Ajax namelijk voorwaardelijk gestraft door de UEFA vanwege het afsteken van vuurwerk en het gooien van objecten op het veld tijdens de wedstrijd tegen Lazio van half december.

Ondanks waarschuwing vooraf werd er door de fans toch vuurwerk afgestoken. Ajax kreeg voor bovenstaande overtredingen een boete van 40.000 euro opgelegd en een voorwaardelijke gedeeltelijke sluiting van de Johan Cruijff ArenA bij de volgende Europese thuiswedstrijd.

De vakken 125 tot en met 129 aan de zuidkant van het stadion zouden leeg moeten blijven en aan de voorwaardelijke straf was een proeftijd van twee jaar gekoppeld. Aangezien de supporters opnieuw vuurwerk hebben afgestoken, bestaat de kans dat een deel van de Johan Cruijff ArenA gesloten blijft voor de return tegen Union Sint-Gillis.

Ajax heeft zich in ieder geval in een goede uitgangspositie gewerkt met de 0-2 zege op Belgische bodem.