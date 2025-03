Etienne Vaessen hoort straf van onafhankelijke aanklager betaald voetbal na vernietigend interview over Dennis Higler

Etienne Vaessen is voorwaardelijk geschorst door de onafhankelijke aanklager betaald voetbal, zo maakt de KNVB bekend via de eigen website. De 29-jarige keeper van FC Groningen heeft een voorwaardelijke schorsing van één duel opgelegd gekregen met een proeftijd van twee jaar. “Dit vanwege het op verbale wijze in diskrediet brengen van de arbitrage tijdens een interview”, aldus de KNVB.

De voetbalbond maakte maandagmiddag bekend dat het een onderzoek was gestart naar de uitlatingen van Vaessen over Dennis Higler. De doelman noemde de arbiter na de wedstrijd tegen FC Twente (1-1) 'een walgelijke vent'.

Vaessen was na afloop onder meer boos over de penalty die FC Twente kreeg naar aanleiding van een overtreding van Thijmen Blokzijl op Gustaf Lagerbielke bij het verdedigen van een hoekschop. Al in het veld kreeg Vaessen een gele kaart van Higler voor aanmerkingen op de leiding.

"Een walgelijke vent", zo begon Vaessen zondag in een artikel van het Dagblad van het Noorden over Higler. "Je kunt niet met die man communiceren."

"Op zeker moment was het vijf meter buitenspel. Ik wijs de scheids erop met een gebaar en hij geeft me geel. Misschien moet ik dat ook niet doen, want ik heb er nu al vier, maar ja. Je kunt gewoon geen gesprek met hem aangaan."

"Nee, Higler en ik worden geen vrienden", aldus Vaessen. De geboren Bredanaar zat anderhalf jaar geleden ook al in het beklaagdenbankje. De toenmalig keeper van RKC Waalwijk zei na een wedstrijd tegen PSV dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük 'drie weken geschorst' zou moeten worden vanwege het geven van een discutabele penalty. Vaessen kreeg toen een boete van 1.000 euro.

De Surinaams international kan volgende week zondag dus gewoon in actie komen tijdens het thuisduel met Fortuna Sittard. Als hij de komende twee jaar weer eens in de fout gaat, wordt de straf omgezet in een onvoorwaardelijke schorsing en moet hij één wedstrijd toekijken.