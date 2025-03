ESPN verwacht verrassing in opstelling Ajax tegen PSV: 'Dit heeft de spion me ingefluisterd'

Jan Joost van Gangelen weet dat Francesco Farioli een belangrijke wijziging gaat doorvoeren in de opstelling van Ajax voor het duel met PSV. Tijdens de uitzending Goedemorgen Eredivisie van ESPN geeft de presentator alvast de basiself van de Amsterdammers prijs. Hij ziet één grote verrassing.

Op doel staat zoals verwacht Matheus, en hij heeft een viermansverdediging voor zich staan. Door de schorsing van Anton Gaaei is Lucas Rosa de rechtsback van dienst. Youri Regeer, die overigens door Farioli meer als middenvelder gezien wordt, is evenmin inzetbaar.

De verdediging van Ajax wordt gecompleteerd door het centrale duo Josip Sutalo en Youri Baas, terwijl Jorrel Hato invulling lijkt te gaan geven aan de linksbackpositie.

Jordan Henderson is de controleur op het middenveld, en hij wordt vergezeld door Davy Klaassen en Kenneth Taylor. “De verrassing zit voorin, vind ik”, geeft Van Gangelen aan.

“Voorin staat Steven Berghuis, en niet Bertrand Traoré. In de spits staat Brian Brobbey en linksbuiten is Mika Godts”, weet de presentator.

“De spionnen uit Amsterdam hebben me in het oor gefluisterd dat dit naar alle waarschijnlijk de opstelling is”, aldus Van Gangelen. “De luistervinkjes in het Philips Stadion hebben nog niet helemaal hun werk gedaan.”



Vermoedelijke opstelling Ajax volgens Jan Joost van Gangelen:

Matheus; Rosa, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.