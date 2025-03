Ongeloof na uitspraak Robin van Persie over Feyenoord: 'Wat krijgen we nou?'

Feyenoord moet zondag eigenlijk winnen van FC Twente om uitzicht te houden op de derde plaats. Trainer Robin van Persie staart zich echter niet blind op plek drie en kwalificatie voor de voorronde van de Champions League.

''Ik kijk eigenlijk alleen naar hoe wij begonnen zijn'', benadrukt Van Persie als Vincent Schildkamp van ESPN opmerkt dat Feyenoord vol voor de derde plaats in de Eredivisie gaat. ''En of wij daarin iedere dag een stukje beter worden.''

''En ik ben eigenlijk niet heel veel bezig met plek drie en volgend seizoen. Ik ben vooral bezig met elke dag een stukje beter worden met onze manier van spelen'', hoopt de trainer vooral dat zijn elftal progressie boekt in de komende maanden.

''Er is vooruitgang, iedere dag weer. En wat vooral belangrijk is wat die jongens voelen op het veld. De feedback die ze daarin geven is cruciaal. De wisselwerking tussen spelers en staf is gewoon hartstikke goed, waardoor we iedere dag het gevoel hebben dat we weer een stapje dichterbij komen'', aldus Van Persie.

Verbazing bij analisten

Dat Van Persie niet bezig is met plaats drie, wekt verbazing bij de analisten in de Grolsch Veste. ''Niet bezig met plek drie, wat krijgen we nou?'', werpt Pascal Kamperman op. ''Ja, raar. Raar verhaal'', beaamt Danny Koevermans.

''Je hoort steeds in interviews dat Feyenoord de derde plaats moet halen. En nou zegt Van Persie dat hij daar niet mee bezig is. Ja, vreemd'', voegt de oud-aanvaller daaraan toe.

''Als Feyenoord moet je altijd derde worden. Als dat niet lukt, heb je gewoon een heel slecht seizoen gehad. Feyenoord is gewoon verplicht om derde te worden'', snapt ook Karim El Ahmadi weinig van de uitspraken van Van Persie.