ESPN geeft eerlijk toe waarom Ajax wél live wordt uitgezonden en FC Twente niet

ESPN heeft uitleg gegeven over het besluit om de traditionele top drie aanstaande zondag wel live uit te zenden, en de cruciale wedstrijden van FC Twente en AZ niet. Volgens de sportzender is het simpel: PSV, Feyenoord en Ajax trekken de meeste kijkers.

PSV is landskampioen en maakt geen kans meer op het puntenrecord van Ajax uit het seizoen 1971/72, terwijl Feyenoord hoe dan ook als nummer twee van de Eredivisie eindigt. De twee topclubs spelen echter nog een belangrijke rol in de degradatiestrijd, daar PSV het opneemt tegen RKC en Feyenoord tegen Excelsior.

RKC en Excelsior staan respectievelijk vijftiende en zestiende. De ploegen uit Waalwijk en Rotterdam staan in punten gelijk (29), alleen is het doelsaldo van RKC iets beter dan dat van Excelsior (-16 om -19). De uitslagen in Eindhoven en Rotterdam zijn dus van groot belang.

In het geval van Vitesse - Ajax gaat het duel nergens meer om. De Arnhemmers degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Ajax zich in de afgelopen speelronde verzekerde van de vijfde plaats.

De spanning is nog wel degelijk aanwezig bij FC Twente en AZ, die strijden om plek drie en een ticket voor de voorronde van de Champions League. De Tukkers hebben twee punten meer en spelen op speelronde 34 tegen PEC Zwolle. AZ neemt het op tegen FC Utrecht.

TC Tubantia deed navraag bij ESPN. "Ik snap dat er mensen op het eerste oog teleurgesteld zijn, maar ik wil hier allereerst benadrukken dat alle negen wedstrijden wel degelijk live te zien zijn. Alleen dan via ESPN Watch", vertelt woordvoerder Maarten van Rooijen.

"Op je computer, iPad of telefoon kun je alles volgen. Of je kunt het streamen naar je eigen tv-scherm en die kwaliteit is uitstekend. Dat werkt heel simpel en anders zijn er vast wel mensen in de omgeving die kunnen helpen. Al die wedstrijden worden met de gebruikelijke toeters en bellen aangepakt."

"Wij hebben nou eenmaal maar vier kanalen op tv en jaren geleden hebben we besloten om daar de wedstrijden van PSV, Feyenoord en Ajax op de 33ste en 34ste speeldag uit te zenden. Daar wijken we niet vanaf. De ontevredenheid daarover wordt steeds minder, omdat steeds meer mensen gebruik maken van streamingsdiensten.”

ESPN heeft er bewust voor gekozen om niet af te wijken van het plan om de traditionele top drie op de laatste speeldag uit te zenden. "Dat had een optie kunnen zijn, maar dan waren er nog meer mensen ontevreden geweest. We zijn een televisiezender en kiezen waar de meeste behoeftes liggen. En de traditionele top drie trekt verreweg de meeste kijkers. Kortom: met dit aanbod doen we de meeste mensen een plezier.”

Het was dan ook geen optie voor ESPN om in plaats van Vitesse - Ajax uit te zenden, te schakelen tussen de wedstrijden van Twente en AZ. "Nee. Schakelen tussen twee wedstrijden is geen schakelen. Op het eerste kanaal is het schakelprogramma met alle negen wedstrijden en uiteraard zal er daar wat meer aandacht uitgaan naar de wedstrijden van FC Twente en AZ", aldus Van Rooijen.

