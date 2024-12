ESPN-analisten zijn unaniem over belangrijkste Ajax-speler: 'Ze hebben hem kei- en keihard nodig!'

Ajax wist zondagmiddag allesbehalve te imponeren in de topper tegen AZ (2-1 verlies). Het ontbrak de Amsterdammers met name aan creativiteit in aanvallend opzicht, zo betogen de analisten van ESPN. Hans Kraay junior en Kees Kwakman wijzen na afloop de belangrijkste speler van Ajax aan.

Ajax begon op de linkerflank noodgedwongen met Chuba Akpom, van nature een spits. "Akpom heeft het aardig ingevuld, maar je zag vandaag wel dat een actie maken gewoon niet zijn ding is", aldus Kwakman.

Het wedstrijdbeeld kantelde volledig toen Mika Godts in de 73ste minuut inviel. De linksbuiten, net hersteld van een hamstringblessure, tekende in de 81ste minuut voor de aansluitingstreffer van Ajax. "Godts is de enige bij Ajax die écht iemand kan uitspelen", zegt Kwakman. "Ze hebben hem gewoon kei- en keihard nodig. Bertrand Traoré heeft ook wel een actie, maar die zoekt toch iets meer de combinatie."

Godts verscheen na afloop zelf ook voor de camera van ESPN. De Belg prijst zijn vervanger Akpom. "Chuba heeft het goed opgepakt. Natuurlijk is hij een heel andere speler dan ik. Hij is eigenlijk een spits. Hij doet het op zijn manier, maar ik vond hem tegen FC Utrecht heel goed, en vandaag vulde hij het op zijn manier ook goed in."

Godts is opmerkelijk snel hersteld van de spierblessure die hij opliep tegen FC Twente (2-2). "Het was een klein scheurtje. Het was niet zoals vorige keer. Het was een grote verrekking", aldus Godts, die van Kraay junior te horen krijgt dat vier weken hersteltijd snel is. "Zeker. Ik heb hard gewerkt in die vier weken. Het is allemaal snel gegaan. We zijn voorzichtig geweest. Alles is in orde. Ik hoef nu niet meer voorzichtig te zijn. Dat zit goed."

Kraay junior vond Ajax 'heel slecht' tegen AZ. Godts is het daar niet mee eens. "Het was vandaag niet goed, maar ook niet heel slecht. Onze trainer kan heel boos worden, maar vandaag wat minder. Hij was fier op ons hoe we hebben gestreden."

Godts hoopt donderdag in de Europa League tegen Lazio opnieuw op een invalbeurt. "Ik hoop iets langer dan vandaag." Kraay junior sluit af met een compliment: "Ze hebben je heel hard nodig."