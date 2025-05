ESPN-analisten wijzen opvolger Kenneth Taylor aan: ‘Dat kan hij’

Dick Lukkien en Hans Kraay Junior zijn van mening dat Luciano Valente een geschikte opvolger zou zijn voor Kenneth Taylor. Het duo stelt in Goedemorgen Eredivisie op ESPN dat Valente de stap aan zou kunnen.

FC Groningen-trainer Lukkien is te gast in de ochtendshow en gaat uitgebreid in op de kwaliteiten van zijn pupil. “Valente is gewoon een hartstikke goede speler. Natuurlijk is hij blikvanger bij ons. Is hij klaar voor een stap? Dat denk ik eerlijk gezegd wel.”

"Het zou voor hem ook heel goed zijn, en dan praat ik voor eigen parochie, om nog een jaar bij ons te blijven en écht belangrijk te worden. Niet dat hij dat nu niet is, maar hij moet meer goals maken”, vindt Lukkien.

De 53-jarige trainer ziet twee posities waarop de multifunctionele Valente tot zijn recht zou kunnen komen in de top. "Als hij in een ploeg komt waar mensen hem makkelijk vinden, dan kan hij heel goed op tien spelen, maar is acht misschien wel een betere plek. Hij heeft absoluut de voorwaarden om een heel goede speler te worden."

Hans Kraay sluit zich aan bij die woorden. “Bij Jong Oranje speelde hij op acht, als min of meer eerste aanspeelpunt. Niet alleen voetballend was hij goed, maar hij onderschepte ook gewoon heel veel ballen door het spel te lezen, zonder te tackelen.”

De ESPN-analist zag René van der Gijp en Willem van Hanegem Valente naar Feyenoord schrijven, maar heeft zelf een ander idee. "Feyenoord heeft al zoveel middenvelders, zou hij niet op de plek van Kenneth Taylor bij Ajax kunnen spelen?"

“Hij kan prima als linkermiddenvelder spelen. Dat kan hij. Het is een jongen die nog grote stappen kan zetten”, beweert Lukkien. “Wat Van Hanegem en Van der Gijp zeggen kan ik alleen maar onderschrijven. Het is echt een heel goede speler, maar nog wel met een aantal verbeterpunten. Dat is logisch als je 21 jaar bent."