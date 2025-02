ESPN-analisten kritisch op Peter Bosz na nederlaag PSV: 'Waarom liet hij die 2 spelers niet starten?'

PSV werd woensdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker verrassend uitgeschakeld door Go Ahead Eagles: 1-2. ESPN-analisten Marciano Vink en Danny Koevermans begrijpen niet dat Peter Bosz ervoor koos om spelers als Ismael Saibari en Noa Lang niet in de basis te zetten.

Bosz koos ervoor om onder meer Guus Til en Johan Bakayoko te laten starten voor PSV, wat ten koste ging van Saibari en Lang. Dat is een beslissing waar Vink en Koevermans na afloop van het duel hun vraagtekens bij zetten.

“Sommige trainers hebben altijd spelers achter de hand waarmee ze kunnen dreigen”, begint Vink. “Laat je het niet zien? Dan wissel ik je. Dat had Slot bijvoorbeeld met die buitenspelers. Hij wisselde constant, maar op een gegeven moment had hij de ideale buitenspelers en die gingen als de brandweer.”

“Bosz heeft hier ook op de bank zulke spelers. Bijvoorbeeld een Saibari en een Lang. Die spelers in het veld zouden best moeten weten dat ze er in de tweede helft uitgaan als ze niet alles geven.”

Koevermans is verbaasd dat Saibari en Lang niet gewoon startten. “Begin gewoon met Saibari en Lang”, aldus de voormalig PSV’er, die bijval krijgt van Vink. “Dat is achteraf geneuzel, maar wij zeiden dat van tevoren al. De laatste weken is Bakayoko wat minder in vorm, en het is gewoon halve finale beker. Start gewoon met de sterkte elf.”

Vink vond PSV daarnaast ‘plichtmatig’ spelen. “Na Liverpool, waarin je tegen een relatief B-team echt wel goed gespeeld heb, kom je bij NEC en speel je 3-3. En dan ook weer na Juventus - PSV speelde PSV tegen Utrecht, en dat werd 2-2. Het is iedere keer dat ze zich opladen voor de topwedstrijden.”

“Het is menselijk dat je voor de topwedstrijden geen extra prikkel hoeft te hebben. Maar als je dan in de halve finale van de beker het veld op komt, en je ziet dat je één op één wordt gezet op het middenveld, dan moet er toch binnen het team het idee komen om het via de zijkanten te proberen? Maar dat gebeurt allemaal niet. Het is allemaal gewoon zo plichtmatig”, aldus de analist.