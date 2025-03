ESPN-analist Kwakman woest over attribuut: ‘Dit moest een keer fout gaan’

Kees Kwakman is helemaal klaar met spelers die geen normale scheenbeschermers dragen. De analist van ESPN zag Alen Halilovic in de eerste helft van Fortuna-Heracles geblesseerd uitvallen en vindt het de eigen schuld van de Kroaat.

Halilovic, normaal gesproken de gevaarlijkste man aan Limburgse zijde, moest na een half uur spelen de strijd staken. De Kroaat kreeg ongelukkig de noppen van Mats Rots op zijn been, nadat de speler van Heracles uitgleed.

De creatieveling ging langs de lijn bij de vierde official helemaal los op de overtreding van Rots. “Hoe is dit geen rode kaart?”, herhaalde Halilovic een aantal keer. Trainer Danny Buijs probeerde de 28-jarige Kroaat nog te kalmeren, voordat de voormalig jeugdspeler van FC Barcelona richting de catacombe liep.

In de rustanalsye bespreken Kwakman en verslaggever Cristian Willaert het moment. “Als het een gele kaart was geweest, had ik dat begrepen. Het is vooral ongelukkig”, stelt Kwakman. Willaert vult aan: “Een speler glijdt uit, probeert zijn balans nog te vinden en dan gebeurt zoiets. Het is een moeilijke beslissing.”

Kwakman komt vervolgens met een tip voor Halilovic: “Dat klopt. Ik heb wel één tippie, als je nou gewoon normale scheenbeschermers draagt… Dit moest er een keer van komen”, gruwelt de voormalig profvoetballer.

De analist komt vervolgens met een anekdote. “Het is helemaal in. Ik was vorige week bij de Onder 16 van Volendam, een jeugdwedstrijd, daar liepen er tien met van die kleine scheenbeschermers.” Willaert kan zijn oren niet geloven. “Wacht even. Jeugdspelers? Dat moeten we toch verbieden…”

Kwakman vervolgt: “Het is een hype. Ze zien ook Halilovic zo lopen. Als hij gewoon normale scheenbeschermers draagt dan gebeurt dit niet en kan hij doorspelen”, beweert de oud-speler van onder andere NAC Breda.

“Je moet gewoon normale scheenbeschermers dragen. Dit moest er een keer van komen”, herhaalt Kwakman. “Je ziet het overal. In dat opzicht zou ik zeggen: eigen schuld, dikke bult. Neemt niet weg dat het voor hem vervelend is. Ik hoop dat het meevalt”, sluit de analist af.