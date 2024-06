Erling Haaland staat na hattrick op de drempel van een historisch record

Erling Braut Haaland heeft woensdagavond maar weer eens zijn klasse getoond. De topspits nam in het vriendschappelijke duel tussen Noorwegen en Kosovo alle doelpunten voor zijn rekening: 3-0. Haaland (23) is nu slechts drie goals verwijderd om de topscorer aller tijden van Noorwegen te achterhalen.

Noorwegen wist zich ondanks de aanwezigheid van topspelers Haaland en Martin Ødegaard niet te kwalificeren voor het EK. De sterren van respectievelijk Manchester City en Arsenal stonden in de basis tegen Kosovo, dat na een kwartier de eerste treffer moest incasseren.

AZ'er David Møller Wolfe ontving de bal aan de linkerkant, keek op en bediende Haaland met een ragfijne voorzet. Haaland zette zijn hoofd tegen de bal en vond de verre hoek: 1-0.

De tweede treffer van de avond in het Ullevaal Stadion in Oslo viel twintig minuten voor tijd. Antonio Nusa had een heerlijk steekpassje in huis op de doorgelopen Haaland, die doelman Visar Bekaj kansloos liet met een schot van dichtbij: 2-0.

Haaland was ook verantwoordelijk voor de 3-0. Na een combinatie met Toulouse-middenvelder Aron Donnum liet Haaland de bal even zich achter rollen, om vervolgens met links af te werken.

Haaland staat nu op 30 goals in 32 interlands. Jørgen Juve is de topscorer aller tijden van Noorwegen met 33 goals, waar hij tussen 1928 en 1937 45 wedstrijden voor nodig had.

Overigens viel Feyenoorder Marcus Pedersen aan het begin van de tweede helft in, evenals Morten Thorsby (ex-Heerenveen).

