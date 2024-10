Erik ten Hag zet Mazraoui op totaal andere positie; Scholes is compleet sprakeloos

Erik ten Hag heeft voor een grote verrassing gezorgd in de opstelling van Manchester United. De Nederlandse manager kiest ervoor om Noussair Mazraoui op de nummer 10-positie te zetten, en dat leidt tot veel verbazing bij oud-middenvelder Paul Scholes.

Donderdagavond neemt Manchester United het op tegen Fenerbahçe in de Europa League. Ten Hag kiest er onder meer voor om Bruno Fernandes op de bank te zetten en Mazraoui dienst positie te laten overnemen.

“We zetten Mazraoui op de 10-positie”, zo verklaart Ten Hag. “Bij Ajax liet ik hem daar soms ook spelen. Hij is in staat om op de juiste wijze invulling te geven aan deze taak. Hij kan erg waardevol zijn in het drukzetten”, aldus de coach.

In de studio van TNT Sports valt Scholes volledig stil wanneer hij de uitleg hoort van Ten Hag. “Ik snap er niets van. Ook de uitleg is verwarrend. Waarom staat Christian Eriksen daar niet?”, aldus de clublegende.

Op doel staat André Onana, die een viermansverdediging voor zich heeft staan. Diogo Dalot en Victor Lindelöf geven invulling aan de backposities; Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez vormen het hart van de verdediging.

Eriksen en Manuel Ugarte vormen het controlerende blok op het middenveld, terwijl Mazraoui verrassenderwijs terug te zien is als meest vooruitgeschoven middenvelder. Marcus Rashford en Alejandro Garnacho bestrijken de flanken. Diepste spits is Joshua Zirkzee.

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Martínez, Lindelöf; Ugarte, Eriksen; Garnacho, Rashford, Mazraoui; Zirkzee.