Erik ten Hag gaf talent van Ajax opvallend transferadvies

Amourricho van Axel Dongen komt woensdag in Kick 't Met van Ziggo Sport met een bijzondere onthulling. De vleugelaanvaller had ooit de mogelijkheid om Ajax in te ruilen voor een grootmacht uit de Premier League, maar koos uiteindelijk voor een nieuw meerjarig contract in Amsterdam.

Van Axel Dongen debuteerde in 2021 in de hoofdmacht van Ajax en zag in het voorjaar van 2023 zijn contract aflopen bij Ajax. De buitenspeler koos voor een verbintenis tot medio 2027 bij Ajax, al was dat wel nadat hij een belletje had gekregen van Erik ten Hag, op dat moment manager van Manchester United.

''In 2023 liep mijn contract af. Dus moest ik verlengen, of transfervrij weg'', zo onthult Van Axel Dongen in de talkshow. Al snel nam Ten Hag contact met hem op. ''Hij had natuurlijk gehoord van de situatie en belde me. Ik zat in de bioscoop en zag opeens een gemiste oproep van Ten Hag. Ik dacht: waarom belt hij me?''

Ten Hag, die Axel Van Dongen bij Ajax liet debuteren in 2021, wilde met diens voormalig pupil praten over zijn toekomst. ''We hebben gesproken en ik legde de situatie uit'', aldus de aanvaller van Ajax, die advies kreeg van de toenmalig manager van Manchester United.

''Hij zei: 'Kijk, ik heb met je gewerkt, maar adviseer je wel om bij Ajax te blijven. Want daar kun je je het beste ontwikkelen. Maar als je toch weggaat, wil ik dat je bij mij komt''', graaft Van Axel Dongen in zijn geheugen. ''Dat zei hij wel. Dat waren zijn eigen woorden.''

Van Axel Dongen werd even aan het twijfelen gebracht door Ten Hag. ''Manchester United is een grote club, ongeacht hoe het nu met de club gaat. Als je daarheen gaat, ga je de buit verdienen. Maar dat is niet mijn drijfveer. Ik volg liever mijn legacy. Dus dat ik iets achterlaat, dan dat ik voor het snelle geld ga.''

De zaakwaarnemer van de Ajacied praatte met Van Axel Dongen over de interesse van Ten Hag. ''Hij zei: 'Het is wel Manchester United. Niet iedereen krijgt Manchester United voor zijn deur'. Maar ik had uiteindelijk in mijn hoofd dat ik bij Ajax wilde blijven. Je weet ook niet wat er zou gebeuren als ik naar Manchester United was gegaan. Je hoort veel verhalen van jongens die gaan en uiteindelijk worden vergeten.''

De pas twintigjarige vleugelaanvaller sloeg de avances vanuit Manchester af en koos voor een vierjarig contract bij Ajax, de club die hij niet zomaar zal achterlaten. ''Ik wil Ajax door de voordeur verlaten, voor een transfer ter waarde van bijvoorbeeld 40 of 50 miljoen euro. Dat is wat ik wil.''