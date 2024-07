Erik ten Hag wil Nederlandse enclave van Manchester United uitbreiden en meldt zich bij Ajax

Jelle ten Rouwelaar staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United. Dit meldt Voetbal International donderdagavond. De keeperstrainer is pas twee maanden bezig bij Ajax, maar krijgt nu dus de kans om zich te voegen bij de club van manager Erik ten Hag.

Ten Hag slaagde er al eerder in om Ruud van Nistelrooij en René Hake aan zijn technische staf van Man United toe te voegen. Het is nu dus de bedoeling dat ook Ten Rouwelaar bij de winnaar van de FA Cup komt te werken.

Volgens Voetbal International ziet de 43-jarige Ten Rouwelaar een overgang naar Man United wel zitten. Het is nu aan beide clubs om tot een akkoord te komen over de keeperstrainer die twee maanden geleden werd aangesteld door Ajax.

Ajax nam Ten Rouwelaar over van Burnley en deelde een eenjarig contract uit aan de voormalig doelman. De geboren Fries werkte in het verleden als keeperstrainer bij Anderlecht, NAC Breda en Oranje Onder 20.

Ten Rouwelaar beschikte over een meerjarig contract bij Burnley, maar besloot toch om tussentijds naar Ajax te verkassen. Hij werd in Amsterdam aangesteld als vervanger van Anton Scheutjens, die al enige tijd ziek thuis zit.

Bij absentie van Seuntjens nam Erik Heijblok, de keeperstrainer van Jong Ajax, de honneurs waar bij de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

Ten Rouwelaar kwam in het verleden uit voor onder meer PSV, FC Groningen en NAC en kwam tot meer dan 300 wedstrijden in het betaald voetbal. In 2016 zette hij zijn eerste stappen in de wereld van de keeperstraining.

