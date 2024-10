Erik ten Hag ontslagen bij Manchester United

Erik ten Hag is ontslagen bij Manchester United, zo maakt de club maandag bekend. De in Haaksbergen geboren manager lag al enige tijd onder vuur door de tegenvallende resultaten. United verloor zondag opnieuw op bezoek bij West Ham United.

Waar Fabrizio Romano eerder maandagochtend nog schreef over een 'intern overleg' over het ontslag van Ten Hag, meldt United zelf dat de Nederlander zijn congé inmiddels heeft gekregen. Ten Hag zou maandagochtend op de hoogte zijn gebracht van het nieuws.

Door de tegenvallende resultaten bezet Manchester United momenteel de veertiende plek in de Premier League. Ten Hag wist met zijn ploeg tot dusver slechts drie keer te winnen in negen wedstrijden.

In alle competities staat de teller op vier overwinningen (veertien wedstrijden). Van de laatste acht officiële wedstrijden in alle competities wist Ten Hag er slechts één te winnen.

Ten Hag bleef afgelopen zomer na een intensieve evaluatieperiode aan als manager van Manchester United. De club eindigde afgelopen seizoen als achtste in de Premier League, in wat de laagste notering was sinds 1990.

Door de winst van de FA Cup plaatste United zich wel rechtstreeks voor de Europa League, wat een schrale troost was voor Ten Hag. Eerder won United onder zijn leiding de EFL Cup in 2023.

United activeerde begin juli een verlengingsoptie van een jaar in het contract van Ten Hag. Het vorige contract, dat hij in 2022 tekende bij zijn komst naar Old Trafford, zou in 2025 aflopen.