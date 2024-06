‘Erik ten Hag moet vrezen voor vertrek van Manchester United-captain Fernandes’

Bayern München is in de markt voor Bruno Fernandes, zo meldt het Portugese O Jogo zondag. De Zuid-Duitsers zouden al in contact zijn geweest met de Miguel Pinho, de zaakwaarnemer van de Manchester United-aanvoerder. Ook FC Barcelona zou de situatie van de spil van Erik ten Hags ploeg in de gaten houden.

Fernandes ligt tot medio 2026 vast bij Manchester United, waar hij de laatste maanden weer in bloedvorm verkeert. Sinds de maand maart eindigde de 29-jarige middenvelder slechts vier (!) wedstrijden zonder doelpunt of assist achter zijn naam.

Voor onvermoeibare, bijna nooit geblesseerde Fernandes stokte in het reguliere seizoen de teller op 48 wedstrijden. Daarin was de Portugees vijftien keer trefzeker en dertien keer de aangever.

Het veroveren van de FA Cup, mede dankzij een fraaie assist van Fernandes, gaf de teleurstellende campagne nog enigszins glans. In een open brief op aan fans liet Fernandes op The Player's Tribune weten graag langer in Manchester te willen blijven.

"Ik wil helemaal niet vertrekken. Dit is altijd mijn ultieme droom geweest. Ik hou er meer dan wat ook ter wereld van om op Old Trafford te spelen." Fernandes stelt echter een belangrijke voorwaarde.

"Ik wil alleen dat mijn verwachtingen overeenkomen met de verwachtingen van de club." De gedreven Fernandes is volgens David Ornstein van The Athletic twee weken geleden in gesprek gegaan met de clubleiding van the Red Devils. Sinds dat positieve gesprek, waarin Fernandes toezeggingen zou zijn gedaan wat betreft zijn ambities, leefde de verwachting dat Fernandes Manchester United trouw zou blijven.

Een vertrek lijkt momenteel dan ook niet ophanden, maar aan interesse is er in ieder geval geen gebrek. Bayern München ziet in de aanvallend ingestelde middenvelder in ieder geval een serieuze aanwinst en zochten voorzichtig dus al toenadering. FC Barcelona voerde slechts informele gesprekken met het kamp-Fernandes.

