Erik ten Hag feliciteert FC Utrecht met 'geweldige overwinning' op Ajax

Erik ten Hag werkte enige tijd bij FC Utrecht, voordat hij overstapte naar Ajax. De momenteel clubloze trainer was begin deze week even op bezoek in Utrecht, waar men in de ban was van de eclatante 4-0 overwinning op Ajax van afgelopen zondag.

Ten Hag was aanwezig bij de nabespreking van de forse zege op Ajax en gaf de spelers van Utrecht een boodschap mee. ''Hij feliciteerde de groep met de geweldige overwinning, en zei ook dat ze er de volgende wedstrijd weer moeten staan'', onthult Jans in gesprek met RTV Utrecht.

''Nou, dat was ook onze inzet. Dus hij heeft ons een klein beetje geholpen'', aldus de oefenmeester van de nummer vier in de Eredivisie, vrijdag de tegenstander van laagvlieger RKC Waalwijk.

Jans snapt dat een 4-0 overwinning op Ajax voor euforie zorgt bij zijn speler. Die euforie moet echter plaatsmaken voor focus op RKC, dat vecht tegen degradatie. ''Ik heb benadrukt dat ze hun voeten op de grond moeten houden. En ik wil dat ze het vertrouwen, de teamgeest en de instelling van de wedstrijd tegen Ajax meenemen naar RKC.''

De kans is aanwezig dat Utrecht zich vrijdagavond reeds plaatst voor Europees voetbal. Dan dient er te worden gewonnen van RKC, en moeten andere uitslagen gunstig uitvallen voor de formatie van Jans.

Een groot feest staat niet alvast in de steigers in Utrecht. ''Nee! In elk geval zonder mij en zonder de spelers. Want de competitie is nog niet afgelopen. Als we ons al plaatsen dan is nog een mooier doel.''

''Dus ze mogen feesten, maar ik ben er niet bij'', zo benadrukt de trainer, die ook een eventuele balkonscene bij De Galgenwaard uitsluit. ''Absoluut niet.''