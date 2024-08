Manchester United heeft het contract van Bruno Fernandes opengebroken en verlengd, zo maken the Red Devils bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige aanvoerder ligt nu tot medio 2027 vast op Old Trafford, met de optie voor nog een jaar. Erik ten Hag houdt zodoende een van zijn belangrijkste spelers binnenboord.

“Iedereen kent de passie die ik heb voor Manchester United”, begint Fernandes op de website van the Mancunians. “Ik begrijp de verantwoordelijkheid en impact van dit shirt en de toewijding en het verlangen dat nodig is om deze geweldige club te vertegenwoordigen.”

De Portugees voelt zich geliefd in Manchester en heeft naar eigen zeggen al veel speciale momenten meegemaakt. “Stretford End (de tribune waar de fanatiekste supporters zitten, red.) dat mijn naam zingt, een hattrick maken tegen Leeds United, de aanvoerdersband dragen op Europese avonden en trofeeën winnen op Wembley.” Fernandes won samen met Ten Hag zowel de EFL Cup als FA Cup in het iconische stadion van Londen.

Toch denkt de captain dat zijn beste momenten in een Manchester United-shirt nog voor hem liggen. “Anders zou ik dit contract niet getekend hebben. Uit mijn gesprekken met de voetballeiding en manager blijkt hoe vastberaden iedereen is om de komende jaren te strijden voor de grote prijzen. Ik kan zien hoe positief de toekomst gaat worden en ik geniet ervan om dit team te leiden.”

Fernandes is al jaren een onbetwiste basisspeler bij Manchester United en sinds vorig seizoen de vaste aanvoerder. The Mancunians betaalden in de laatste dagen van de winterse transferwindow van 2020 liefst 65 miljoen euro aan Sporting Portugal om hem daar los te weken.

Sindsdien speelde de 71-voudig international 234 officiële wedstrijden voor de rode club uit Manchester, waarin hij verantwoordelijk was voor 79 doelpunten en 67 keer een teamgenoot in stelling bracht. Fernandes wordt geroemd om zijn kwaliteiten en doorzettingsvermogen, maar ook om zijn fitheid.

De aanvallende middenvelder miste sinds zijn komst namelijk slechts drie wedstrijden buiten schorsingen. Eén wegens ziekte en twee wegens een lichte knieblessure.