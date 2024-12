Erik Pieters tekent halfjaar na vertrek bij West Bromwich Albion plots contract bij andere club uit de Championship

Erik Pieters heeft een kortlopend contract getekend bij Luton Town, zo maakt de nummer negentien van de Championship bekend via de officiële kanalen. De 36-jarige verdediger zat sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract bij West Bromwich Albion niet werd verlengd. Tot wanneer de verbintenis van Pieters bij Luton loopt, wordt niet bekendgemaakt.

De achttienvoudig international van het Nederlands elftal is geen onbekende voor the Hatters. Pieters trainde deze zomer al mee met de club en stond tijdens een oefenduel met Stevenage in de basis.

Van een samenwerking kwam het toen niet, maar nu mag Pieters zich dus wel officieel speler van Luton noemen. “Erik is een enorm ervaren linkerverdediger die we goed kennen nadat hij in de zomer met ons meetrainde”, laat manager Rob Edwards optekenen op de clubsite.

Opvallend genoeg wordt Pieters niet per se gehaald met het oog op speelminuten. “Met de problemen die we op dit moment hebben, denken we dat Erik ons kan helpen tijdens deze periode. Dat hoeft niet per se met speeltijd te zijn. Het zou kunnen betekenen dat hij ons helpt op de trainingen. Als hij een kans krijgt, is het aan hem”, aldus Edwards.

“Hij is een goede gozer, erg ervaren en kan balans brengen in onze defensie tijdens deze moeilijke periode met de blessures die we momenteel hebben”, sluit de manager af.

Pieters speelde in Nederland bij FC Utrecht en PSV voordat hij in de zomer van 2013 voor 3,6 miljoen euro naar Stoke City vertrok. Daar kwam de linkspoot in zes jaar tot 206 wedstrijden. Burnley ging medio 2019 met Pieters aan de haal.

De verdediger speelde 66 wedstrijden voor the Clarets en vertrok in 2022 naar West Brom. Na 61 duels kwam er deze zomer een einde aan zijn tweejarige verblijf bij the Baggies.