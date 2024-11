Eretribune twijfelt aan fitheid van Ihattaren: 'Misschien geeft mama iets te veel eten'

Hugo Borst denkt dat Mohamed Ihattaren iets dikker is dan enkele weken geleden. De journalist annex schrijver komt in De Eretribune tot dat oordeel nadat hij de aanvallende middenvelder vrijdag zag invallen en scoren in de uitwedstrijd van RKC Waalwijk tegen sc Heerenveen (1-1).

''Het is de speler die hij is. En als jij er zó overtuigd van bent, en Kramer ziet dat, waarom zou je het dan niet aan hem overlaten?'', werpt Kees Luijkcx op het moment ter sprake komt dat Michiel Kramer uiteindelijk Ihattaren de penalty liet nemen.

''Ik denk wel dat als hij had gemist, Fraser helemaal gek geworden was'', voegt Luijckx toe met een kwinkslag. ''Hij overwoog een Panenka te doen'', haakt Bram van Polen. ''Maar dat zou wel te ver zijn gegaan'', had Luijckx een dergelijke actie van Ihattaren niet kunnen waarderen.

''Hij is nog niet helemaal fit'', plaatst Karim El Ahmadi een kanttekening. ''Als je ziet hoe hij af en toe sprintjes trekt... Maar aan de bal zie je nog steeds dat hij een kwaliteitsspeler is.''

''Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij een paar weken geleden strakker was'', mengt Hugo Borst zich in de discussie over Ihattaren. ''Hij bedankte zijn moeder, dat vond ik prachtig, maar misschien dat mama iets te veel eten geeft.''

De opmerking van Borst zorgt voor een schaterlach bij presentator Jan Joost van Gangelen, die twijfelt of Ihattaren daadwerkelijk zwaarder is dan enkele weken geleden.

''Ik moet het nog zien met hem. Ze roepen 'Mo is back', en dat hopen we allemaal. Maar ik moet het nog zien'', blijft Borst enigszins sceptisch over de samenwerking tussen RKC en Ihattaren.