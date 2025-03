Eredivisie-club neemt na zeven jaar afscheid van kopstuk uit de organisatie

Ivo Pfennings vertrekt bij Fortuna Sittard. Dat is in overleg met de aandeelhouders en Raad van Commissarissen besloten, zo maken de Limburgers bekend via de officiële kanalen. De 48-jarige Pfennings was sinds eind 2018 actief als algemeen directeur bij Fortuna.

Het kopstuk van de organisatie is trots op zijn tijd bij de club. “Fortuna Sittard heeft van jongs af aan centraal gestaan in mijn leven. Ik voel mij bevoorrecht dat ik zowel als speler én als directeur voor deze prachtige club heb mogen werken. De afgelopen zeven seizoenen heb ik de organisatie mogen opbouwen en bijgedragen aan de professionalisering van de club.”

“Hierbij stond het bewaken van het Fortuna-DNA altijd centraal in mijn beleid en een veilig wedstrijdbezoek voorop”, aldus Pfennings. “De volle tribunes, de sfeer in het stadion, de vele shirtjes van Fortuna op de amateurvelden en de forse stijging in commerciële inkomsten tonen aan dat de club weer enorm leeft in de regio. Ik ben ontzettend trots om te zien waar de club nu staat, zowel technisch als operationeel."

"Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben getoond de afgelopen jaren: het bestuur, de staf, de spelers, de medewerkers, de partners, de supporters en alle vrijwilligers. Het was een eer om met en voor jullie te mogen werken. Echt afscheid nemen doe ik uiteraard niet, want de club zal altijd in mijn hart blijven en ik zal haar van dichtbij blijven volgen.”

"Ivo is een voorbeeldige collega, vriend en professional. Hij heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van Fortuna”, laat Isitan Gün, voorzitter van de RvC, optekenen.

“Als Fortunees van drie generaties en een van de langstzittende algemeen directeuren in de huidige Eredivisie heeft hij de club geholpen een prominente speler te worden, de organisatie na de promotie op te bouwen en ons commerciële- en sociale netwerk met de gemeenschap te versterken. Het was een eer en een voorrecht om met Ivo te werken. We zijn hem eeuwig dankbaar voor zijn bijdrage aan de professionalisering van Fortuna Sittard.”

Pfennings wordt vervangen door Martijn Merks, die aan de slag gaat als interim-directeur. “Ik wil Ivo bedanken voor zijn tomeloze inzet en toewijding aan Fortuna Sittard”, aldus laatstgenoemde. “Zijn bijdrage aan de groei en professionalisering van de club is van grote waarde geweest. Ivo heeft mij met trots verteld over de passie, kennis en kunde binnen Fortuna Sittard. Het voelt voor mij als een voorrecht om zijn werk voort te zetten."