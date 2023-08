Enorme ontlading bij Besiktas na winnende goal in blessuretijd tegen Dynamo Kiev

Donderdag, 24 augustus 2023 om 21:05 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:46

Besiktas heeft donderdagavond met 2-3 gewonnen van Dynamo Kiev in de eerste wedstrijd van de play-offs voor de Conference League. In de eerste helft kwam Besiktas op voorsprong via Vincent Aboubakar, maar in de tweede helft kwam Dynamo tot twee keer toe langszij. Diep in de blessuretijd sleepten de Turken alsnog de overwinning binnen. De return vindt plaats op 31 augustus in Istanbul.

Bijzonderheden

In de eerste helft kreeg Besiktas een strafschop na hands van Dynamo-verdediger Denys Popos. Aboubabakar benutte vervolgens feilloos de penalty: 0-1. In het tweede bedrijf kwam Dynamo langszij via Mykalo Shaparenko: 1-1. De Oekraïners hielden de gelijke stand echter niet lang vol, aangezien luttele minuten later Besiktas alweer op voorsprong kwam. Uit een hoekschop kon verdediger Omar Colley binnenknikken: 1-2. Ook deze stand bleef niet lang op het scorebord staan, daar enkele momenten na de aftrap Dynamo gelijk maakte via Nazar Voloshyn: 2-2. In de tweede helft bracht de Turkse formatie onder meer Alex Oxlade-Chamberlain en Cenk Tosun in. Beiden wisten het verschil niet te maken, maar ze zagen wel toe hoe hun teamgenoot Bakhtiyar Zaynutdinov in de vierde minuut van de blessuretijd de winnende goal binnenschoot: 2-3.

???? SON ANLARDA GELEN GOLLE KAZANILAN MAÇLARIN HASTASIYIZ! ???? Temsilcimiz Besiktas, Zaynutdinov'un bu golüyle Dinamo Kiev'i deviriyor! pic.twitter.com/WlNg3gvq6p — Ajansspor (@ajansspor) August 24, 2023

Dynamo Kiev - Besiktas 2-3

40' 0-1 Vincent Aboubakar (penalty)

60' 1-1 Mykalo Shaparenko (assist: Oleksandr Karavayev)

63' 1-2 Omar Colley (assist: Amir Hadziahmetovic)

65' 2-2 Nazar Voloshyn (assist: Vitaliy Buyalskyi)

90+4' 2-3 Bakhtiyar Zaynutdinov