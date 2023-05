Enorme ‘bobbel in broek’ van standbeeld ex-Ajax-kandidaat gaat viraal

Maandag, 29 mei 2023 om 12:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:11

Marcelo Gallardo is met een acht meter hoog standbeeld geëerd voor het stadion van River Plate. De 47-jarige oefenmeester vertrok eind december na zes seizoenen bij los Millonarios. Gallardo won in deze periode maar liefst 14 prijzen en werd daarmee de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van de Argentijnse topclub. Het standbeeld van Gallardo gaat inmiddels viraal vanwege de opvallend grote bobbel in de broek van de trainer.

Het maken van het standbeeld kostte kunstenares Mercedes Saval enkele maanden werk. Afgelopen weekend werd het eerbetoon door haar onthuld in bijzijn vele River Plate-supporters. De kunstenares liet weten een bedoeling te hebben gehad met het uitvergroten van ‘de ballen’ van Gallardo. “In het voetbal zeggen mensen vaak dat je ballen moet hebben. Ik heb daarom dat lichaamsdeel wat prominenter gemaakt”, legde ze in de krant La Nación uit.

??? ¡EL MOMENTO MÁS ESPERADO! Marcelo Gallardo, INMORTALIZADO en el estadio de @RiverPlate. ?? El homenaje al #MuñecoEterno, en vivo por #StarPlusLA.pic.twitter.com/E45TcsUEBF — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 27, 2023

Saval gaf daarnaast aan dat een ambtenaar die toezicht hield op het project iets wilde dat leek op het beeld van de Charging Bull in New Yorks Wall Street. Voorbijgangers wrijven vaak over de scrotum van dat beeld omdat het geluk zou brengen. Het standbeeld van Gallardo is een groot succes op social media en heeft geleid tot een hoop memes.

El Toro de Wall Street paso a ser la 2da estatua con los genitales más grandes del mundo luego de la presentación de la estatua de Gallardo pic.twitter.com/9n2qeUOssZ — LBT14 ?????? (@RiverTablon) May 28, 2023

Gallardo leek niet van de leg door de aandacht die het standbeeld genereerde. “Ik wil mijn dankbaarheid betuigen aan mijn familie, mijn vrienden, mijn trainersstaf en de spelers waar we mee hebben samengewerkt. River Plate heeft een geweldige historie. Ik ben opgegroeid bij deze club en ik zal sterven bij deze club."

De Argentijnse succestrainer werd eind januari na het ontslag van Alfred Schreuder nog gelinkt aan een dienstverband bij Ajax. TyC Sports meldde destijds dat Gallardo een van de topkandidaten was om in de Johan Cruijff ArenA aan de slag te gaan. De trainer zou Ajax destijds volgens De Telegraaf hebben afgewezen.