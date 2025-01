Championship-topscorer wordt voor liefst 6 wedstrijden geschorst

De Engelse voetbalbond heeft Borja Sainz een schorsing opgelegd van liefst zes wedstrijden. Daarnaast krijgt de aanvaller van Norwich City een boete van 12.000 Britse pond. Sainz spuugde in december naar zijn tegenstander, tijdens de wedstrijd tegen Sunderland.

Sainz spuugde op 21 december naar Chris Mepham, tijdens het Championship-duel tussen Sunderland en Norwich (2-1). Het was de scheidsrechter ontgaan, waardoor Sainz op het veld kon blijven staan.

Later gaf de Spanjaard toe dat hij inderdaad naar Mepham had gespuugd. "Spugen naar een tegenstander past helemaal niet bij mij. Mijn reactie op dat moment was totaal onacceptabel. Ik wil mijn excuses aanbieden aan Mepham”, aldus Sainz.

Ondanks zijn excuses heeft de Engelse voetbalbond toch besloten om Sainz hard te straffen. De komende zes wedstrijden mag hij niet in actie komen, én hij krijgt een boete van omgerekend zo’n 14.300 euro.

De schorsing van Sainz is een hard gelag voor Norwich. Met vijftien goals is hij momenteel topscorer van de Championship dit seizoen.

Norwich zelf staat ondertussen op plek elf in de op één na hoogste competitie van Engeland. Zaterdag komt de ploeg overigens in actie tegen Premier League-club Brighton & Hove Albion in de FA Cup.

Door zijn schorsing mist Sainz die wedstrijd. Over iets meer dan een maand heeft hij zijn schorsing uitgezeten en mag hij weer in actie komen.