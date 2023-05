Engelse media voorspellen grote afwezige in definitieve selectie Engeland

Woensdag, 24 mei 2023 om 08:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:29

Gareth Southgate maakt woensdagmiddag zijn definitieve selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta (16 juni) en Noord-Macedonië (19 juni). Grote afwezige zou zomaar Raheem Sterling kunnen worden. De aanvaller worstelt met een vormdip sinds hij afgelopen zomer de overstap maakte van Manchester City naar Chelsea en is volgens Engelse media een groot twijfelgeval.

Als Southgate woensdagmiddag om 14.00 uur zijn selectie bekendmaakt, zou het heel goed kunnen dat Sterling niet tot het definitieve keurkorps behoort. De buitenspeler heeft een moeilijk eerste seizoen achter de rug bij Chelsea en ondervindt duidelijk hinder van aanpassingsproblemen. De historisch slechte prestaties van the Blues, die momenteel de twaalfde plek bezetten in de Premier League, dragen daar niet bepaald aan bij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Sterling gedurende zijn tijd bij de nationale ploeg een sterke band opbouwde met Southgate, wordt zijn selectie stevig in twijfel getrokken. De 52-jarige bondscoach heeft in het verleden aangetoond niet te schromen om grote namen buiten de selectie te laten als hij van mening is dat rust pakken beter is. Zo liet hij afgelopen zomer Jordan Henderson buiten de selectie na een slopend seizoen. De middenvelder van Liverpool speelde vervolgens een sleutelrol op het WK.

Sterling werd in maart vanwege een blessure ook al niet opgenomen in de selectie voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oekraïne en Italië. Southgate gaf destijds aan dat hij de buitenspeler wel had geselecteerd als hij fit was geweest. Sterling staat sinds zijn komst naar Chelsea op 37 wedstrijden in alle competities. Daarin was hij 9 keer trefzeker en fungeerde hij 4 keer als aangever. Voor de nationale ploeg staat hij op 82 wedstrijden, 20 goals en 27 assists.