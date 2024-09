Engelse media vernietigend over Erik ten Hag: ‘Arne Slot heeft in drie duels meer tactisch vernuft laten zien dan hij in twee jaar!’

Manchester United ging zondag op Old Trafford met keiharde cijfers onderuit tegen Liverpool (0-3). Manager Erik ten Hag krijgt er flink van langs in de Engelse media, terwijl Arne Slot juist wordt overladen met complimenten. 'In drie wedstrijden heeft hij al meer tactisch vernuft laten zien dan Ten Hag ooit bij United deed', zo schrijft The Independent.

Manchester United had zondag op eigen veld weinig in te brengen tegen de geoliede machine van Slot. De wedstrijd was na de eerste helft eigenlijk al gespeeld, door een dubbelslag van Luis Díaz. Casemiro zag er bij beide treffers bijzonder slecht uit en kan rekenen op de volle laag vanuit de Engelse media.

Ondanks de klasse van Liverpool, wordt door The Independent namelijk gesproken over ‘het onvermijdelijke overlijdensbericht voor Casemiro's carrière op topniveau’. “Het is echt triest om te zien hoe iemand die zo briljant was tot dit niveau is afgezakt, ook al genoot Liverpool ervan.”

“Maar buiten dat en een nieuwe klap voor Ten Hag, was het vooral de doorbraakwedstrijd voor Slot. In drie wedstrijden heeft hij al meer tactisch vernuft laten zien dan Ten Hag ooit bij United deed. Ten Hag is al twee jaar bezig en heeft dit geproduceerd... Er zijn zoveel momenten waarop je je afvraagt wat zijn team nou probeert te doen”, is The Independent vernietigend.

The Guardian ziet dat de druk op Ten Hag na drie Premier League-wedstrijden alweer torenhoog is. “Ten Hag is na drie wedstrijden alweer op bekend terrein: de gieren cirkelen om hem heen. Dit had de ultieme test voor Slot moeten zijn, maar dat was het niet, omdat United zo zwak was.”

Ook voormalig Manchester United-speler Gary Neville was bikkelhard bij Sky Sports. “Het was een ontluisterende dag voor Ten Hag en zijn spelers. De eigenaars op de tribune moeten zich hebben afgevraagd of ze de juiste beslissing hebben genomen.”

De BBC is vooral onder de indruk van Slot. “Onder Slot heeft Liverpool nog geen centje pijn geleden van het vertrek van Jürgen Klopp. Dit was tot nu toe zijn meest indrukwekkende prestatie. Het oorverdovende gebrul van de meegereisde fans suggereerde dat de nieuwe manager de harten van de fans al heeft veroverd.”