Engelse media uiten massaal kritiek op één international na moeizame start van het EK

De prestaties van Phil Foden zijn onderwerp van gesprek in Engeland. The Three Lions wisten zondag te winnen van Servië (0-1), maar speelden allesbehalve een perfecte wedstrijd. Foden is de enige international die een onvoldoende krijgt in zowel The Guardian als The Independent.

Foden speelde zondag de volledige wedstrijd uit tegen Servië, maar wist niet te imponeren. Stuart Pearce begrijpt niet waarom bondscoach Gareth Southgate ervoor gekozen heeft om de aanvaller van Manchester City te laten staan.

“We hebben het vooraf gehad over de mogelijkheid om vroege wissels door te voeren”, stak Pearce van wal. “Ik zal je vertellen wat ik zou doen. Ik zou Eze nu al inbrengen voor Foden. Dat is mijn oplossing na 29 minuten!”

Ook in de kranten komt Foden er niet goed vanaf. “Dook naar binnen om het spel te verbinden, maar kwam nauwelijks in het stuk voor. Zijn internationale vorm blijft twijfelachtig”, schrijft The Guardian. De kwaliteitskrant geeft Foden een 5 voor zijn optreden tegen Servië.

Datzelfde cijfer ontvangt Foden van The Independent. “Engeland neigde naar rechts, waardoor Foden vaak alleen toeschouwer was in hun opbouwspel. Kan Southgate meer uit hem halen zonder een radicale ommekeer?”

Rio Ferdinand, die de wedstrijd analyseerde namens TNT Sports, adviseert Foden om een voorbeeld te nemen aan Paul Scholes. “Bellingham komt in dit team en zijn lichaamstaal schreeuwt: ‘Geef me de bal of ik word gek’. Dat is zijn houding. Ik denk dat Phil dat niet in zich heeft.”

“Maar Phil zou dat juist moeten hebben”, gaat Ferdinand verder. “Hij moet continu de bal opeisen. Scholes was de rustigste speler met wie ik gespeeld heb, maar zijn persoonlijkheid, de manier waarop hij de bal opeiste en de posities die hij innam… Je moest hem de bal wel geven.”

