Engelse kranten zien twee PSV'ers excelleren tegen Arsenal en prijzen de meegereisde fans

PSV sloot het avontuur in de Champions League af met een 2-2 gelijkspel tegen Arsenal. Een veel beter resultaat dan de 1-7 vernedering van vorige week. De Engelse media zijn na afloop overwegend positief over de Nederlandse topclub en de naar het Emirates Stadium meegereisde supporters.

De BBC constateerde een gebrekkige intensiteit bij Arsenal, dat wist dat de kwartfinale al zo goed als zeker was bereikt. ''PSV kreeg eerherstel toen Driouech met een lobje voor de verdiende gelijkmaker zorgde. Manager Mikel Arteta kan niet tevreden zijn met het laagdrempelige karakter van het duel, maar staat wél in de kwartfinale.

''PSV wilde een punt maken'', zag Sky Sports de bezoekers uit Nederland karakter tonen in Londen. ''Ze poetsten twee keer een achterstand weg. Eerst door koel afronden door Ivan Perisic, daarna door een fraai lobje van Driouech. Arsenal had nog kunnen winnen, maar Walter Benítez stond in de weg.''

The Telegraph vond het eveneens een weinig verheffende wedstrijd. ''Al moeten we de inbreng van Raheem Sterling niet onderschatten'', verwijst de Engelse krant naar de twee assists van de vleugelaanvaller van Arsenal. ''PSV moest hard werken voor een resultaat, maar een verdere vernedering bleef daarmee uit. Het was vooral een avond waarop Arsenal nieuwe dingen kon uitproberen.''

Volgens The Guardian was de 2-2 van Driouech 'werkelijk subliem'. ''En de supporters van Arsenal geloofden het wel. De duizenden lege stoeltjes hebben te maken met het naderende bezoek aan Madrid in de kwartfinale. De fans van PSV hadden er duidelijk meer zin in. De 3.000 meegereisde supporters zorgden voor een mooi sfeertje in de Clock End.''

De Evening Standard genoot met name van het hoogstandje van Driouech na rust. ''En dat zorgde ervoor dat Arsenal voor het eerst thuis niet won in deze editie van de Champions League. Het was desondanks een professioneel optreden van het elftal van Arteta.''

De Londense krant noteerde enkele opvallende zaken tijdens Arsenal - PSV. ''Oleksandr Zinchenko weigerde te juichen vanwege zijn verleden bij PSV. En Ivan Perisic deed dat niet omdat PSV na zijn treffer met 8-2 achter stond.''