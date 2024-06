Engelse fans rakelen opmerkelijke beelden van Hake op na interesse Man United

Fans van Manchester United hebben oude kleedkamerbeelden van René Hake als trainer van FC Utrecht opgerakeld. De fanpagina UtdFaithfuls reageert verbaasd op het beeldmateriaal van de coach, die mogelijk wordt toegevoegd aan de technische staf van Erik ten Hag.

Beelden die door het fanaccount werden gedeeld zijn in drie uur tijd al meer dan drieduizend keer bekeken. Het gaat om een fragment van Videoland uit de serie FC Utrecht: No Guts No Glory.

Op de video uit de kleedkamer is te zien dat Hake woest is op Adrián Dalmau, die in december 2020 in het duel tussen FC Utrecht en ADO Den Haag (1-1) in een tijdsbestek van tien minuten twee keer een gele kaart pakt.

?? Our incoming new coach René Hake going full ballistic at his players.



Not sure how Man Utd players would react to this ???? pic.twitter.com/n1cccUgrve — UF (@UtdFaithfuls) June 27, 2024

“Hey Dalmau!”, zo schreeuwde Hake naar Dalmau, die met het shirt over zijn hoofd in de kleedkamer zat. “Heb je niets tegen de jongens te zeggen? In plaats van met je hoofd naar beneden te zitten. Je hebt de wedstrijd verkloot! Twee stomme gele kaarten!”

Op de beelden wordt verbaasd gereageerd door de fans van Manchester United. “Onze aankomende nieuwe coach René Hake maakt zijn spelers volledig af. Ik weet niet zeker hoe de spelers van Manchester United hierop zouden reageren”, zo wordt er als bijschrift geplaatst.

Donderdag werd bekend dat Hake door Ten Hag als ideale kandidaat wordt gezien om de technische staf van the Red Devils te ondersteunen. Hij moet samen met Ruud van Nistelrooij overkomen.

De 52-jarige Hake ligt bij Go Ahead Eagles nog tot medio 2026 vast, waardoor Manchester United eerst een akkoord moet zien te bereiken met de club uit Deventer. Volgens Fabrizio Romano zijn de Engelsen ervan overtuigd dat het zal lukken.

