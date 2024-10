Engeland lijkt na uitspraken Carsley definitief op zoek te moeten naar nieuwe bondscoach

Engeland lijkt definitief op zoek te moeten naar een nieuwe bondscoach. Interim-bondscoach Lee Carsley nam na het Europees kampioenschap tijdelijk het stokje over van Gareth Southgate, maar laat nu nogmaals weten dat hij vindt dat hij niet de geschikte persoon is om de Engelse nationale ploeg te leiden richting het WK in 2026.

Na het vertrek van Southgate kwam er een vacature vrij bij de Engelse nationale ploeg. Tot en met 2 augustus konden geïnteresseerden zich melden voor de baan als bondscoach. De naam van interim-bondscoach Carsley stond gek genoeg niet op die lijst. Eerder vandaag gaf hij al aan waarom hij zich niet heeft aangeboden.

“Ik heb me niet formeel aangeboden”, gaf Carsley uitleg tegenover talkSPORT. “Mij is gevraagd om drie interlandperiodes de leiding te nemen. Het krijgen van de full-time baan was daarbij geen gespreksonderwerp. Het was letterlijk: ‘doe je best en haal zo veel mogelijk uit de spelers’. Dat is waar ik nu mee bezig ben.”

Na afloop van de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Finland wordt Carsley logischerwijs verder gevraagd naar die uitspraken. Daarin is de interim-bondscoach wederom zeer duidelijk in zijn antwoorden.

“Mijn opdracht was om de ploeg gedurende zes wedstrijden te leiden. Ik ben erg blij dat ik de privilege heb gekregen om dat te doen. Ik geniet er enorm van. Voor nu staat mijn toekomst nog niet vast. Mijn opdracht was helder, maar dit land verdient een trainer van wereldklasse die prijzen heeft gewonnen. Ik ben nog altijd maar op de weg daarnaartoe.”

Op de vraag of de job daarmee te snel komt voor Carsley, is hij kraakhelder. “Absoluut niet. Maar het punt dat ik probeer te maken, is dat dit een van de absolute topbanen is in het voetbal. Je hebt hier een hele reële kans om wat te winnen en je beschikt over absolute topspelers”, aldus de vijftigjarige oefenmeester.

Daarmee lijkt Carsley zich dus vooral heel bewust van de situatie. Volgens verschillende toonaangevende Duitse media heeft de Engelse bond nu een opvolger in beeld. Thomas Tuchel is naar verluidt in gesprek met de FA om het stokje over te nemen.