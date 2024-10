Emotionele reactie van Berghuis op zege van Ajax tegen Feyenoord gaat snel rond

Steven Berghuis kwam woensdag zelf niet in actie, maar reisde wel met Ajax af naar Rotterdam voor de Klassieker tegen Feyenoord (0-2 winst). De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder, die net hersteld is van een slepende blessure, reageerde na afloop in de spelerstunnel van De Kuip vol emotie op de zege.

Ajax won dankzij doelpunten van Kenneth Taylor en Jorrel Hato. Het was voor het eerst sinds meer dan twee maanden dat Berghuis bij de wedstrijdselectie zat.

Berghuis kwam voor het laatst in actie op 22 augustus in de Europa League-play-off-wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok (1-4 winst). Daarna volgde een pittige revalidatie voor de rechtsbuiten.

Voor Berghuis is de Klassieker vanwege zijn verleden natuurlijk extra beladen. Hij speelde vijf seizoenen voor Feyenoord, waarna hij in 2021 overstapte naar Ajax. Berghuis speelde overigens twee keer eerder met Ajax in De Kuip tegen Feyenoord.