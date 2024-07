Emotionele Joost van Aken (30) breekt bij aankondiging van voetbalpensioen

Joost van Aken stopt per direct met voetbal, zo kondigt de dertigjarige verdediger aan in een interview met ESPN. De zichtbaar gebroken Haarlemmer geeft daarbij aan fysiek en mentaal op te zijn. “Het is klaar.”

Wanneer Van Aken de vraag krijgt waarom hij stopt met voetbal, breekt de linkspoot direct. “Ja, nu gebeurt het toch… Dit had ik niet willen laten gebeuren, maar fysiek en mentaal ben ik gewoon op. Het is klaar.”

“Zo voelt het echt”, gaat Van Aken verder. De Noord-Hollander geeft aan dat de aankondiging wel als een opluchting voelt. “Ik heb veel mooie momenten aan mijn carrière overgehouden, maar de laatste jaren was het alleen maar hard werken. Ik kreeg er niet meer voor terug wat ik eerst wel kreeg. Dan wordt het een en al frustratie voor jezelf.”

Vanwege blessureleed takelde Van Aken de afgelopen jaren steeds verder af. “Ik heb het nooit naast me kunnen neerleggen dat ik minder goed werd. Ik wilde altijd honderd procent zijn, maar dat was ik niet meer en dat zou ik niet meer worden. Dat was pijnlijk. Die frustratie heb ik heel vaak gevoeld.”

Medische keuringen zorgden voor veel onzekerheid bij Van Aken. Zo kwam hij twee jaar geleden niet door de nodige fysieke tests heen bij Sparta Rotterdam. “Ik had nooit voorzien dat de medische keuringen altijd de spannendste momenten van het jaar zouden worden.” Die onzekerheid valt nu weg, daar Van Aken zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen heeft gehangen.

De centrumverdediger genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax, waarna hij via HFC Haarlem bij sc Heerenveen belandde. Na meer dan honderd wedstrijden namens de Friezen werd Van Aken voor 3 miljoen euro verkocht aan Sheffield Wednesday.

In het buitenland speelde Van Aken verder nog voor VfL Osnabrück en Zulte Waregem. Zijn laatste wedstrijd speelde de voormalig jeugdinternational op 4 maart 2023, toen Heerenveen met 3-3 gelijkspeelde tegen FC Twente.

