Elia: ‘Weet je wat ik echt erg vind? Wie is nu de linksback van Ajax?’

Donderdag, 27 april 2023 om 18:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:04

Eljero Elia baalt ervan dat Jorrel Hato zijn doorbraak beleeft bij Ajax. Volgens de voormalig vleugelaanvaller had de in Rotterdam geboren linksback nu eigenlijk bij Feyenoord moeten spelen. Hato koos er medio 2018 echter voor om Sparta Rotterdam in te ruilen voor de jeugdopleiding van Ajax. Onder interim-coach John Heitinga krijgt hij dit seizoen de kans zich te bewijzen in de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

"Weet je wat ik echt erg vind?", vraagt Elia zich hardop af in Kick 't Met van Ziggo Sport. "Wie is nu de linksback van Ajax? In de laatste wedstrijd (tegen PSV, red.). Hato. En waar komt hij vandaan? Van Sparta. Hij is de jongste debutant bij Sparta en Ajax pakt hem gelijk. Ajax en Sparta hebben een samenwerking, jonge spelers van Sparta mogen alleen naar Ajax en niet naar Feyenoord", aldus de gewezen buitenspeler, die kort in de Ajax-jeugd speelde en met Feyenoord landskampioen werd in 2017

"Ik ben naar Ajax en Feyenoord gaan kijken", vervolgt Elia zijn verhaal. "En Ajax heeft twee teams. Ze hebben een C1 en dan hebben ze nog een C1. Die jongens spelen oefenwedstrijden. En als je echt goed genoeg bent, kom je in de C1 en ga je competitiewedstrijden spelen. Die jongens spelen competitiewedstrijden op het hoogste niveau. En de jongens die kans hebben, kunnen doorgaan. Maar waarom doen ze dat? Sommige jongens ontwikkelen zich later pas. En dan heb je ze niet weggestuurd, maar spelen ze nog steeds op een hoog niveau en bij Ajax." Volgens Elia is er wat dat betreft een groot verschil met de situatie in Rotterdam. "Feyenoord heeft dat niet. Feyenoord heeft een team en daar doen ze het mee."

Jeugdtrainer

Elia loopt als jeugdtrainer stage bij Feyenoord. In dat kader krijgt hij de vraag wat hij wil meegeven aan jonge spelers, wat hij zelf als jeugdspeler niet heeft gekregen. "Socialer zijn en meer naar de thuissituatie kijken. Niet iedereen heeft het makkelijk, snap je. En dat is wat ik wel bij Feyenoord heb gezien, ze hebben daar een speciaal potje voor gemaakt. Ze proberen bij te springen bij jongens die tekortkomen. Soms zijn het alleenstaande moeders die een zoon hebben die goed kan voetballen. Dat is denk ik al tachtig procent, man."