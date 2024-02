Elftal van de Week: Telstar-aanvaller El Kachati krijgt plekje na wereldgoal

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Op vrijdag- en maandagavond kwamen de twintig teams in actie en daar is dit Elftal van de Week uitgerold.

De doelverdediger van dit Elftal van de Week is de Duitser Luca Plogmann. Hij kwam maandagavond met zijn FC Dordrecht in actie op De Herdgang tegen Jong PSV (0-1). De 23-jarige sluitpost wist voor de achtste keer dit seizoen zijn doel schoon te houden ondanks meerdere doelpogingen van de PSV-beloften. Dankzij een doelpunt van Shiloh ‘t Zand vlak voor tijd keerden de Schapenkoppen terug met drie punten in de tas. Door de overwinning blijft de ploeg knap op de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie staan.

Uitgelicht

Een ???????????????????????? goal van afstand van Youssef El Kachati! ????#jajtel — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2024

Youssef El Kachati heeft maandagavond tegen Jong Ajax een goede poging gedaan om mee te doen voor de Puskás Award. De aanvaller van Telstar ontfutselde Ajax-verdediger Nick Verschuren de bal en schoot van maar liefst 47 meter op het doel van keeper Tom de Graaff. Het schot van grote afstand van El Kachati daalde op tijd en vloog in de goal. Zijn doelpunt was het slotakkoord van de wedstrijd diemet 0-3 wisten te winnen. De goal van de Telstar-aanvaller is van de verste afstand dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Met de meeste voorzetten (zeven), gewonnen duels (negen) en drie overtredingen mee had de Jong Ajax-defensie de handen vol aan hem.VVV-Venlo en FC Eindhoven hielden elkaar vrijdagavond in evenwicht (2-2). De beste speler aan Venlose zijde was Levi Smans. De twintigjarige middenvelder van de Limburgers had met de openingstreffer in de negentiende minuut en de assist op de gelijkmaker in de slotminuut bij beide goals een groot aandeel. Het was de eerste keer dat Smans in één wedstrijd goed was voor een doelpunt en een assist. Daarnaast was de aanvallende middenvelder het vaakst aan de bal in de vijandelijke zestien (acht keer) en had hij de meest succesvolle dribbels voltooid van alle spelers in het geel van VVV (vier keer). Met acht balveroveringen liet Smans tevens zien dat hij het niet schroomt om defensieve arbeid te leveren.

Dat wonderen de wereld nog niet uit zijn liet Maikel Kieftenbeld zien op vrijdagavond. De defensief ingestelde middenvelder van FC Emmen staat niet bepaald bekend om zijn scorend vermogen, maar vrijdagavond was hij met een hard schot van buiten de zestien trefzeker. Mede dankzij zijn openingsgoal werd met 2-0 van SC Cambuur gewonnen. Het was pas de eerste overwinning van de Emmenaren dit kalenderjaar. Voor Kieftenbeld was het de eerste goal in de Keuken Kampioen Divisie sinds 4 april 2010, toen hij scoorde voor Go Ahead Eagles. Verder noteerde Kieftenbeld de meeste gewonnen duels (acht) en geslaagde tackles (drie).

Het volledige Elftal van de Week

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen