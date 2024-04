Elftal van de Week: FC Groningen levert twee spelers af na winst derde periode

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Op vrijdagavond werd speelronde 32 afgewerkt, terwijl op maandagavond twee inhaalduels op de planning stonden. Daaruit is dit Elftal van de Week ontstaan.

De sluitpost van het Elftal van de Week is Romain Matthys. Op vrijdagavond kwam de doelman in actie namens MVV Maastricht in het uitduel met NAC Breda. In Brabant wonnen de Limburgers mede dankzij een aantal fraaie reddingen van Matthys met 1-2, waardoor de kans op deelname aan de play-offs voor promotie nog altijd springlevend is. De 25-jarige Belg noteerde vier reddingen, maar moest in minuut 54 wel de openingstreffer slikken, nota bene door zijn eigen centrumverdediger Bryant Nieling. Uiteindelijk mochten de Sterrendragers Muhammet Tasci bedanken, daar de linksbuiten een gouden invalbeurt kende door in 33 minuten tijd twee keer te scoren.

Op het middenveld is er een plaats ingeruimd voor een talent van Jong Ajax , namelijk Oualid Agougil. Vrijdagavond kwam hij met de beloften van de Amsterdammers in actie tegen FC Emmen (4-2 nederlaag). Zelf zorgde Agougil met twee afstandsschoten voor de openingstreffer en de 2-2 op de Oude Meerdijk. Het komt zelden voor dat een speler van Jong Ajax in één wedstrijd twee keer van afstand scoort. Alleen Silvano Vos in 2023 en Perr Schuurs in 2019 deden hem dat voor in de tien seizoenen dat de beloften van Ajax uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. Agougil, wiens broertje Sabir bij NAC Breda onder contract staat, had nog niet eerder gescoord dit seizoen.

Naast het talent van de Amsterdammers staat Shiloh 't Zand. De huurling van Feyenoord maakt al het gehele seizoen grote indruk op het middenrif van FC Dordrecht. In de uitwedstrijd met FC Den Bosch was hij eens te meer belangrijk, daar hij de ban op slag van rust brak en vervolgens in de 58ste minuut de 0-3 maakte, wat tevens de uitslag werd. ‘T Zand is de eerste speler van Dordrecht die twee keer scoort in één uitduel sinds Jaymilio Pinas op bezoek bij Telstar in 2022.

Als we het toch over Telstar hebben schuiven we door naar de aanval waar Cain Seedorf namens de Witte Leeuwen geposteerd staat. Telstar kan de laatste weken wat meer overwinningen bijschrijven en vrijdagavond kwam daar opnieuw een klinkende zege tegen Jong FC Utrecht (5-1 winst) bij. Seedorf wist al binnen één minuut Telstar op voorsprong te zetten, waarna hij in minuut 72 de laatste treffer van de avond voor zijn rekening nam. Tevens gaf hij bij de 4-1 van Mohammed Tahiri een assist, waardoor het neefje van Clarence Seedorf de eerste speler van Telstar werd die betrokken was bij drie goals in één thuiswedstrijd sinds Christos Giousis dat deed in januari 2023 tegen MVV.

Romain Matthys (MVV Maastricht); Leandro Bacuna ( FC Groningen ), Raffael Behounek (Willem II), Rick Ketting (VVV-Venlo), Rob Nizet (Willem II); Oualid Agougil (Jong Ajax), Shiloh ‘t Zand (FC Dordrecht), Luciano Valente (FC Groningen); Jevon Simons (Jong PSV), Mohamed Tahiri (Telstar) en Cain Seedorf (Telstar)