Elftal van de Week: Aan opmars begonnen FC Groningen levert twee spelers af

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Op vrijdagavond, zondagmiddag en maandagavond kwamen de twintig teams in actie en daar is dit Elftal van de Week uitgerold.

Het doel wordt deze week verdedigd door Jong AZ-doelman Tristan Kuijsten. De negentienjarige keeper speelde zijn vijfde wedstrijd namens de beloften van AZ en wist zich daarin te onderscheiden met enkele fraaie reddingen. Kuijsten noteerde in totaal zes reddingen en zorgde er mede voor dat Jong AZ een punt overhield aan het uitduel met FC Den Bosch (0-0).

Álvaro Marin moet het bij Helmond Sport voornamelijk doen met invalbeurten, maar kreeg in het thuisduel met De Graafschap van trainer Bob Peeters het vertrouwen. Dit betaalde de twintigjarige Spanjaard met verve uit door met twee goals de 0-1 achterstand tegen De Graafschap eigenhandig om te draaien naar een 2-1 zege. Met zijn doelpunten is hij na Johan Voskamp de tweede speler die het presteert om twee goals te maken bij zijn eerste basisplaats namens Helmond.

Roberts Uldrikis was maandagavond van grote waarde voor SC Cambuur. De boomlange Let is na de winterstop op schot en was met twee kopgoals de NAC Breda-defensie te slim af in het met 1-2 gewonnen uitduel. Na de winterstop wist de aanvaller al zes keer het doel te vinden, meer dan iedere andere speler in de Keuken Kampioen Divisie.

De overwinning zorgt ervoor dat Cambuur over NAC heen klimt op de ranglijst en nu de zevende plek in beslag neemt. Uldrikis is de derde speler dit seizoen die met twee kopgoals trefzeker is in een wedstrijd na René Kriwak namens FC Dordrecht op 6 oktober, tegen nota bene Cambuur (5-2), en Jong PSV’er Jesper Uneken in het thuisduel met FC Eindhoven eind oktober (3-4).

Op het middenveld is een plekje ingeruimd voor FC Groningen-middenvelder Laros Duarte. De Kaapverdisch international was zondagmiddag voor het eerst twee keer trefzeker in één wedstrijd (189 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie). Groningen is na een stroeve start van de competitie aan een flinke opmars bezig en won zondag met 0-3 bij Eindhoven. Duarte is dit seizoen gemiddeld eens per 107 minuten trefzeker in de Keuken Kampioen Divisie met vijf goals in 532 minuten.

Het volledige Elftal van de Week:

