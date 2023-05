Elfde manager in vier jaar tijd: Engels trainerskerkhof in optima forma

Donderdag, 11 mei 2023 om 09:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:55

Watford heeft voor de elfde keer in vier jaar tijd een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd. The Hornets gaan het nieuwe seizoen in met Valérien Ismaël, zo maakt het bekend via de officiële kanalen. De voormalig speler van Bayern München en Crystal Palace is de opvolger van Chris Wilder, die tijdelijk de honneurs waarnam. Ismael wordt de negentiende (!) manager sinds de familie Pozzo in juli 2012 het roer overnam bij Watford.

Een maand geleden kondigde Watford aan dat het het seizoen op interim-basis zou afmaken met Wilder, waarmee een einde werd gemaakt aan de geruchten dat de Engelsman al na 36 dagen zou worden ontslagen. The Athletic meldde dat de 55-jarige Wilder het nieuwste slachtoffer moest worden van trainerskerkhof Watford, maar zover kwam het niet. De club eindigde het Championship-seizoen als nummer elf, zes punten verwijderd van de play-off plekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In zijn trainersloopbaan was Ismaël nog niet heel succesvol. De Fransman begon als assistent bij Hannover 96, de club waar hij later hoofdtrainer werd. In 2014 werd hij aangesteld als eindverantwoordelijke bij 1. FC Nürnberg, maar ook dit werd geen onverdeeld succes. Na dertien wedstrijden moest hij het veld ruimen. Hij zou vervolgens onder meer nog aan het roer staan bij VfL Wolfsburg (interim), Barnsley, West Bromwich Albion en Besiktas.

“Dat we zo snel in mei een nieuwe coach hebben weten aan te stellen, betekent dat we ons samen heel goed kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen", is technisch directeur Ben Manga in zijn nopjes met de aanstelling van Ismaël. "Het is een goede zaak voor onze club dat we iemand met de ervaring van Ismaël kunnen verwelkomen. We kijken er allemaal naar uit om met hem samen te werken."