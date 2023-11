El Ahmadi ziet ‘verdwaalde’ speler bij Ajax: ‘Dat is echt een probleem’

Zondag, 26 november 2023 om 21:34 • Jan Hoeksema

Karim El Ahmadi is niet onder de indruk van Benjamin Tahirovic, zo laat hij weten bij Dit was het Weekend van ESPN. De middenvelder van Ajax speelde weinig overtuigend tegen Vitesse (5-0 winst) zaterdag en moet het nadrukkelijk ontgelden bij El Ahmadi. Volgens de oud-Feyenoorder heeft Ajax dan ook een nieuwe controleur nodig.

De positie van verdedigende middenvelder vormt een probleem in het elftal van John van 't Schip, zo denkt El Ahmadi. De spelers die dit seizoen als nummer 6 hebben gespeeld voor Ajax zijn allemaal te licht bevonden in de ogen van de analist.

"Ik vind wel dat je een ervaren speler nodig hebt daar", steekt El Ahmadi van wal. "Voor Silvano Vos is het eigenlijk nog te vroeg. Tahirovic en (Branco, red.) Van den Boomen zijn spelers die eigenlijk niet op die positie kunnen spelen en ze kunnen het ook niet belopen."

Vooral de Bosnische controleur wist vooralsnog niet te overtuigen. "Tahirovic, een jongen van twintig, hoe ik hem zie spelen... Hij oogt een beetje verdwaald. Balverlies, in de duels niet scherp", aldus El Ahmadi.

"Dus ik vind dat je daar een ervaren speler nodig hebt, waardoor je (Kenneth, red.) Taylor en (Kristian, red.) Hlynsson ook beter laat spelen. En ook je buitenspelers. Dus ik vind dat wel echt een probleem als je nog naar boven wil kijken."

De voormalig middenvelder benadrukt hoe belangrijk het is om een goede controleur in huis te hebben. "Het is ook gewoon een belangrijke positie en je hebt daar een jongen van twintig lopen. Tuurlijk zijn er ook echt grote talenten die daar wel goed kunnen spelen als je een goed draaiend team hebt." Die laatste voorwaarde gaat niet op bij Ajax, zo vindt El Ahmadi.

Hij krijgt vervolgens van presentator Jan Joost van Gangelen de vraag of Ajax 'de portemonnee moet trekken'. "Ja, ik dat vind ik wel. Mensen zeggen nu dat je Van den Boomen mist, maar die kan ook niet echt als nummer 6 spelen. Ik denk dat je daar wel wat anders nodig hebt", besluit El Ahmadi.