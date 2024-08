‘EK-winnaar moet eerste grote aankoop worden van Slot bij Liverpool’

Liverpool is zeer gecharmeerd van Martín Zubimendi, zo meldt The Athletic. De verdedigende middenvelder, die ook op het verlanglijstje van Arsenal is verschenen, staat voor een belangrijk kruispunt in zijn carrière.

De 25-jarige Zubimendi, die een geschatte marktwaarde vertegenwoordigt van 50 miljoen euro, speelde tot dusver zijn gehele loopbaan voor Real Sociedad, de club waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot.

Het afgelopen EK heeft hem echter tot een gewild doelwit gemaakt bij verschillende Europese topclubs. Nadat eerder Arsenal al interesse toonde lijkt nu ook Liverpool serieus in de markt.

The Reds wachten nog altijd op hun eerste grote aankoop sinds het aantreden van Arne Slot. De nieuwe sportief directeur Richard Hughes heeft al aangeven kwaliteit boven kwantiteit te kiezen.

Zubimendi werd geboren in dezelfde regio als Xabi Alonso en deelt zijn management met de trainer van Bayer Leverkusen. Het zaakwaarnemerskantoor onderhoudt warme banden met Hughes en handelde al vaker succesvol met de sportief directeur.

In Spanje wordt beweerd dat Zubimendi een afkoopclausule in zijn contract heeft staan van 60 miljoen euro. Daar komt bij dat de Spanjaard nog niet van plan lijkt om Real Sociedad te verlaten.

Clubs die verregaande interesse hebben dienen dan ook diep in de buidel te tasten. Naast het tot medio 2027 lopende contract vormt ook de EK-winst een belangrijke factor bij het bepalen van de transfersom.

Zubimendi kwam in de EK-finale tegen Engeland halverwege het duel binnen de lijnen voor de geblesseerd uitgevallen Rodri. De middenvelder maakte verder speelminuten tegen Kroatië, Albanië en Frankrijk.