Eintracht Frankfurt vraagt bizar aantal kaarten aan voor uitduel met Ajax

Eintracht Frankfurt zou het liefst met 12.000 supporters afreizen naar Ajax, zo blijkt uit de aanvraag van de Duitse club. Volgens BILD moet Amsterdam rekening houden met een ware volksverhuizing.

De supporters van Eintracht Frankfurt staan er al jaren om bekend dat ze hun club overal ter wereld massaal achtervolgen. De clubleiding heeft het liefst dat zoveel mogelijk fans plaatsnemen in het stadion.

Om die reden hebben Die Adler 12.000 kaarten aangevraagd voor het uitduel met Ajax. Tijdens Europese wedstrijden biedt het uitvak in de Johan Cruijff ArenA ‘slechts’ plaats voor 2.600 supporters.

BILD denkt dat de gemeente Amsterdam alsnog rekening moet houden met een ‘invasie’. Veel Eintracht-fans zijn van plan om ook zonder kaart af te reizen naar de Nederlandse hoofdstad.

Amsterdam is sowieso zeer populair onder supporters van Europese clubs. Regelmatig kiezen zelfs supporters van tegenstanders van Feyenoord en PSV ervoor om in de hoofdstad te verblijven, om vervolgens pas op de wedstrijddag af te reizen naar Eindhoven of Rotterdam.

Komende week zijn er vier grote Europese clubs aanwezig in Nederland. PSV speelt op 4 maart tijdens canaval in Eindhoven tegen Arsenal, waarna Feyenoord het een dag later opneemt tegen Inter in Rotterdam.

Op donderdag speelt Ajax in Amsterdam tegen Eintracht Frankfurt. Eerder op de avond komt AZ in Alkmaar in actie tegen Tottenham Hotspur.