Eigenaar AS Roma staat op het punt om Premier League-club over te nemen

Niets lijkt de wens van AS Roma-eigenaar Dan Friedkin meer in de weg te staan. De Amerikaan heeft groen licht gekregen van de Premier League om grootaandeelhouder te worden van Everton, zo schrijven verschillende media.

Friedkin is namens The Friedkin Group (TFG) al langere tijd in gesprek met de Premier League over de overname van het kwakkelende Everton. De bestuurder, wiens vermogen wordt geschat op een kleine 7,5 miljard euro, bereikte al een akkoord met huidig eigenaar Farhad Moshiri, over de overname van 94,1 procent van de aandelen.

Sky Sports verwacht dat de overname volgende week officieel bekend zal worden gemaakt. De Premier League Oversight committee, het orgaan dat onder meer gaat over overnames, zal komende week zijn definitieve goedkeuring geven.

TFG bereikte in september een akkoord met Everton en Moshiri, maar het had weinig gescheeld of Friedkin was afgelopen zomer al de nieuwe eigenaar van the Toffees. Toen ging de overname niet door, wegens zorgen bij TFG over nieuwe leningen bij investeerders.

De Brits-Iraanse Moshiri stapte in 2016 in bij Everton en werd twee jaar later grootaandeelhouder van de club uit Liverpool. Moshiri verhoogde zijn aandelenpakket in 2022 van 66,6 procent naar 94,1 procent.

Onder zijn leiding leed Everton, mede als gevolg van de coronapandemie, grote verliezen. Sportief ging het de afgelopen seizoenen ook dramatisch, al wist de club degradatie telkens op het nippertje te voorkomen. Vorig seizoen kreeg Everton nog zes punten aftrek voor het niet voldoen aan de Profit and Sustainability Rules.

Het grootste succes onder leiding van Moshiri was het realiseren van het nieuwe stadion. In augustus 2025 zal het nieuwe stadion, dat officieel nog geen definitieve naam heeft en bijna een miljard euro koste, de deuren openen. Ruim 52.000 supporters zullen in het nieuwe onderkomen passen.

Friedkin is sinds 2020 ook de eigenaar van AS Roma, onder wiens leiding in 2022 ten koste van Feyenoord de Conference League werd gewonnen. Dit seizoen kwam Friedkin onder vuur te liggen wegens het controversiële besluit om clubicoon Daniele De Rossi te ontslaan. Niet Friedkin, maar directeur Lina Souloukou trok haar conclusies na de ontstane ophef.