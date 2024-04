Efficiënt FC Groningen wint inhaalduel ruim in Emmen en pakt derde periode

FC Groningen heeft op tweede paasdag een soevereine overwinning geboekt. Tegen nummer elf FC Emmen werd met 0-3 gewonnen. Door de overwinning heeft FC Groningen officieel de derde periode gewonnen en klimt het naar de tweede positie op de ranglijst. Nummer drie Roda JC komt maandagavond nog in actie tegen Jong PSV en kan bij winst weer de tweede plaats overnemen.

Bij Emmen waren er een paar wijzigingen te noemen ten opzichte van het thuisduel met Jong Ajax van afgelopen vrijdag: 4-2. Achterin verving Jeff Hardeveld Lorenzo Burnet, terwijl in de voorhoede Vicente Besuijen zijn plaats moest inruimen voor Ben Scholte. In de spits werd Joey Konings afgelost voor Maarten Pouwels, die nog scoorde op vrijdagavond. FC Groningen-oefenmeester Dick Lukkien, die terugkeerde bij de ploeg waar hij tussen 2016 en 2023 aan het roer stond, had na de gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2) geen redenen tot wisselen en begon ongewijzigd aan het inhaalduel van de derde periode.

Na een enerverende openingsfase met meerdere dreigende corners en een wissel aan de zijde van Emmen, Robin Schouten moest zich door een hamstringblessure al vroeg laten wisselen door Patrick Brouwer, nam Groningen op het kunstgras in Drenthe de voorsprong. Een corner van Leandro Bacuna werd vakkundig binnengeknikt door Thom van Bergen, die ook al scoorde tegen ADO.

Vijf minuten later is Bacuna zelf de maker van de 0-2. Na een snelle uitbraak op het middenveld bediende Luciano Valente zijn teamgenoot met een splijtende diagonale steekpass. Bacuna rondde vervolgens oog-in-oog met doelman Eric Oelschlägel fraai af. Het was de eerste goal van de routinier op Nederlandse bodem sinds 13 april 2013.

?? Leandro Bacuna jaagt de bal hard in de kruising: @fcgroningen op 0-2 ????#emmgro — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2024

In de dertigste minuut kreeg Emmen de tot dan toe grootste kans. Na een forse overtreding van Marvin Peersman mocht de thuisploeg een vrije trap vanaf de linkerkant. De voorzet van Brouwer viel op het hoofd van Bradley van Hoeven, maar zijn kopbal week te ver af naar rechts. Acht minuten later kreeg Pouwels ook een dot van een kans na een voorzet van Hardeveld, maar zijn kopbal faalde compleet. Met een 0-2 tussenstand gingen de teams aan de thee.

Na een rustige openingsfase in de tweede helft kon na 55 minuten het eerste wapenfeit worden genoteerd. Jorg Schreuders zag zijn inzet echter gekraakt worden en in het zijnet belanden. Vijf minuten later kreeg opnieuw Pouwels een plotselinge kans om Emmen terug in de wedstrijd te brengen. Ubbink stuurde de spits diep, zijn schot was snel, maar doelman Jurjus had met zijn voet ook een snelle reactie in huis.

Het was een dure misser, want twee minuten later lag de bal er bij het efficiënte FC Groningen wel in en opnieuw was Valente de aangever. Zijn dieptepass werd op waarde geschat door Romano Postema en de spits die al weken niet te stuiten is, hij scoorde al tien keer in zes wedstrijden, laat ook hier doelman Oelschlägel vissen. Emmen was niet volledig van de leg van de goal, want luttele seconden later kon de ingevallen Piotr Parzyszek van binnen de zestien uithalen, maar werd zijn schot geblokt.

In de slotfase kreeg Parzyszek andermaal een kopkans, maar zijn kopbal was onzuiver. Zondag speelt de Trots van het Noorden thuis tegen NAC Breda. Emmen moet de wonden likken en komt volgende week maandag in actie tegen Jong AZ.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties