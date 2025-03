Japan is het eerste land dat zich plaatst voor het WK in 2026. De ploeg waar bekende spelers zoals Ayase Ueda, Ritsu Doan, Ko Itakura en Yukinari Sugawara in spelen, won donderdag met 2-0 van Bahrein. Door deze overwinning eindigt Japan gegarandeerd in de top twee van zijn kwalificatiegroep.

Japan zit in een groep met Australië, Saudi-Arabië, Indonesië, Bahrein en China. De voorsprong op de nummer drie Saudi-Arabië bedraagt nu dertien punten. Met drie wedstrijden te gaan betekent het dat de ploeg van Hajime Moriyasu niet meer buiten de top twee kan vallen.

Japan leek al snel op een voorsprong te komen tegen Bahrein. In de negende minuut maakte Liverpool-middenvelder Wataru Endo de 1-0. Het doelpunt werd echter afgekeurd door de VAR vanwege hands.

Japan moest daarna nog ongeveer een uur doorvoetballen, tot in de 66ste minuut Daichi Kamada het net wist te vinden op aangeven van Takefusa Kubo. Kubo liet het niet bij één assist en beloonde zichzelf in de 87ste minuut met de 2-0. Hiermee werd de eindstand ook direct op het bord gezet.

Voor Japan staan er nog drie kwalificatiewedstrijden op het programma. Maandag speelt de ploeg in Saitama tegen Saudi-Arabië. In juni maakt Japan de kwalificatie af en speelt het nog uit tegen Australië en thuis tegen het Nederlands getinte Indonesië.

Voor Indonesië zal deze wedstrijd wel nog belangrijk zijn. De ploeg speelde op dezelfde dag als Japan uit tegen Australië. Debuterend trainer Patrick Kluivert zag zijn team met 5-1 verliezen van de Socceroos.

Het WK van 2026 wordt gespeeld in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Het zal het eerste WK worden met 48 deelnemende landen in plaats van 32. Het openingsduel is op 11 juni 2026 en de finale op 19 juli.