Eén speler van Nederland wekt woede van Turkije: ‘Schandalig! Dit was rood’

In Turkije bestaat veel woede over een controversieel moment uit de EK-wedstrijd tegen Nederland (2-1 verlies) van zaterdagavond. Diverse media halen een harde overtreding uit de eerste helft van Xavi Simons aan en schreeuwen om een rode kaart.

In de dertigste minuut van de wedstrijd probeerde Simons de bal met de buitenkant van de voet weg te spelen. Onder druk van de tegenstander ging de aanvallende middenvelder van Oranje in dat duel ongelukkig maar lelijk op het scheenbeen staan bij Mert Müldür.

De rechtsback van Turkije schreeuwde het uit van de pijn. Scheidsrechter Clément Turpin toonde een gele kaart aan Simons. "Een schandalige beslissing", vindt de Turkse sportkrant Fanatik.

Xavi Simons, Mert Müldür'e yaptigi faul sonrasi sari kart gördü. Sizce kirmizi kart verilebilir miydi? pic.twitter.com/YxJrgsUY28 — Anlik Goller (@yayinizle01) July 6, 2024

Fotomaç geeft de Franse scheidsrechter zelfs de schuld van de nederlaag. "Turkije kon niet winnen van deze arbiter. Deze wedstrijd wordt beslist door de scheidsrechter."

Andere Turkse media wijzen vooral naar de uitstekende wedstrijd die het elftal van bondscoach Vincenzo Montella op de mat legde. "Een geweldige wedstrijd. Turkije heeft het Nederland heel moeilijk gemaakt", schrijft Milliyet.

"Een historische wedstrijd", kopt Sabah, dat eveneens trots is op wat het Turkse elftal heeft laten zien. De krant vond dat Nederland tot aan de zeventigste minuut de onderliggende partij was. "En ook na de goals van Stefan de Vrij en Cody Gakpo kreeg Turkije nog voldoende kansen, maar het zat er niet in. Turkije neemt afscheid op het EK."

