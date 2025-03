Één speler van Ajax durft het woord 'kampioen' wél te noemen

In Amsterdam lijkt het woord 'kampioen' verboden. Trainer Francesco Farioli en Ajax-speler Youri Baas weigerden te speculeren over een mogelijk kampioenschap. Toch was er één Ajax-speler die het aandurfde om het woord wel uit te spreken.

Verslaggever Cristian Willaert van ESPN vroeg aan Kenneth Taylor of het klopt dat er in de spelersappgroep van Ajax niet over de titel wordt gepraat. “Ja, dat is echt zo”, bevestigt de middenvelder.

Willaert vraagt zich vervolgens af of de spelersgroep door Farioli tot robots zijn gedrild. “Nee hoor, wij staan achter de trainer”, lacht Taylor.

De matchwinnaar bespreekt vervolgens de wedstrijd. “Het liefst wil je uitlopen, maar dat lukte niet. Het veld was een beetje lastig te bespelen, een beetje droog. Zij hebben daar natuurlijk ook last van”, analyseert de viervoudig international van Oranje.

“Ik denk dat Almere het ook prima deed in dat opzicht. Dan moeten wij wat anders doen en dat is gelukt”, aldus Taylor. “We kunnen het wel open gaan gooien bij 0-1, maar daar hebben wij ook niet zoveel aan”, is de doelpuntenmaker realistisch.

Hoewel het spel van Ajax voor verbetering vatbaar is, vindt Taylor dat Ajax een knappe prestatie heeft geleverd tegen Almere City. “Uiteindelijk moet je wel voor iets anders kiezen als het voetballend of opbouwend niet lukt. Dat doen we wel goed, vind ik.”

Taylor durft vervolgens wel te spreken over een kampioenschap “Elke wedstrijd is een lastige wedstrijd. We moeten blijven winnen om kans te maken om kampioen te worden. Wij nemen elke wedstrijd heel serieus.”