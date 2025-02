De wedstrijd tussen Feyenoord Onder 19 en de leeftijdsgenoten van PEC Zwolle is zaterdagmiddag vroegtijdig gestaakt. In de blessuretijd van het duel belandde een vuurwerkstuk vlak voor de dug-out van Feyenoord, waarop de arbiter besloot de wedstrijd definitief te staken.

De wedstrijd in de O19 Divisie 1 voorjaarscompetitie leek een natuurlijk slot tegemoet te gaan, totdat iemand vanaf de tribune op Varkenoord een vuurwerkstuk gooide. "Daar wordt door één of andere imbeciel een stuk vuurwerk naar de coach van van Feyenoord geschoten", constateerde de commentator op Feyenoord ONE.

"Ja, die zijn er ook helemaal klaar mee. Ik denk dat de scheids nu ook affluit, ik kan me niet voorstellen dat hij de wedstrijd wil laten uitspelen." Vlak daarna besloot de arbiter het duel ook daadwerkelijk te staken.

"Kijk, die fakkels zijn allemaal leuk en aardig, maar die dingen die wegschieten en verderop ontploffen... Voor mijn gezicht, maar nu dus ook voor de coach van Feyenoord", doelt hij op Davey van den Berg.

"Ik kan me niet voorstellen hoe dít de club zou moeten steunen, maar het zal vast wel heel stoer zijn", vertelde de hoorbaar teleurgestelde commentator.

Ook anderen binnen Feyenoord zijn teleurgesteld over actie van de fans. "Schandalig wat er op Varkenoord gebeurde vandaag", stelt Feyenoord Youth Watcher. "Hoe haal je het in je botte harses om vuurwerk te gooien naar je eigen jeugdspeler en trainers?"

"Normaal altijd een heerlijke sfeer als de harde kern komt kijken bij de Onder 19. Dit soort pleziertjes worden weer afgepakt door een enkele idioot."