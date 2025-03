Memphis Depay is na een afwezigheid van negen maanden terug in het Nederlands elftal. De spits van Corinthians pakt in de Nations League-kwartfinale tegen Spanje direct de spotlights met zijn opvallende uiterlijk.

Memphis speelde sinds het EK met een hoofdband, aanvankelijk met een witte, maar de laatste tijd in Brazilië met een zwarte. Memphis heeft zijn haarband nu niet op.

In plaats daarvan draagt Memphis, woensdag basisspeler in Oranje, handschoenen in De Kuip. Dat is opmerkelijk, want het is donderdag een mooie lentedag geweest in Rotterdam, waarin de temperatuur opliep tot negentien graden Celcius. Op moment van aftrap was het nog zo'n twaalf tot veertien graden in het stadion.