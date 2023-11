‘Een dieptepunt dat we bij Ajax 3 backs halen omdat we die niet kunnen opleiden’

Donderdag, 2 november 2023 om 07:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:32

Kiki Musampa hoopt op een revolutie bij Ajax. De Amsterdammers treden donderdagavond als hekkensluiter van de Eredivisie aan tegen FC Volendam. Musampa, die zelf in 1995 met Ajax de Champions League won, opteert voor een schoonmaak ‘van onderuit naar boven’.

“Het begint met de identiteit van de club, en dan bedoel ik dat Ajax bekend is als opleidingsclub”, zegt Musampa tegenover het Algemeen Dagblad, dat verschillende oud-spelers en fans vraagt naar hun gemoedstoestand vanwege de enorme crisis bij Ajax.

“We worden, of werden, geroemd om de spelers die doorbraken uit de opleiding”, vervolgt Musampa. “Dat gaat mijns inziens al veel langer fout, maar dat werd nog gecamoufleerd. Daarom is deze wake up call misschien wel goed.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De voormalig vleugelaanvaller van onder meer Ajax, Málaga en Manchester City zegt te hopen op een revolutie bij de Amsterdammers. “Van onderuit naar boven moet alles worden schoongemaakt. Want dat we drie backs gaan halen, omdat we die niet blijkbaar niet hebben kunnen opleiden, dat is echt het dieptepunt.”

Musampa doelt op Borna Sosa, Gastón Ávila en Anton Gaaei die afgelopen zomer door de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken naar Amsterdam werden gehaald. Musampa zegt te proeven dat de crisis waar Ajax momenteel in verkeert veel mensen raakt. Hij ziet in zijn vriendenkring zelfs supporters die niet meer naar wedstrijden toe gaan.

Wim Jonk

De mening van Musampa dat Ajax als opleidingsclub bekend moet staan, wordt gedeeld door Wim Jonk, die jarenlang werkzaam was bij de Amsterdammers. Tegenover De Telegraaf komt hij met een dringend advies voor Ajax. "De club moet terug naar de basis: naar de jeugdopleiding. Ajax heeft zo’n enorme aantrekkingskracht op jonge spelers. Zorg ervoor dat je ze de beste opleiding van Nederland biedt, die als een warm bad aanvoelt."

De jeugdopleiding is van essentieel belang, meent Jonk. “Je moet als club de juiste mensen zoeken om het erfgoed te bewaken. En de jeugdopleiding moet – net zoals hier bij FC Volendam – te allen tijde een van de pijlers zijn. En als je dat goed in je beleid verankert, kan er nooit discussie ontstaan."