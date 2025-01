Edwin van der Sar steelt de show bij hele lelijke zege Manchester United op Fulham

Manchester United heeft zondagavond op allerminst spectaculaire wijze drie punten opgepikt bij Fulham in de Premier League. In een uiterst slaapverwekkend duel kwamen beide ploegen nauwelijks tot kansen, maar trokken the Red Devils dankzij een van richting veranderd afstandsschot aan het langste eind: 0-1.

Matthijs de Ligt was de enige Nederlander die op Craven Cottage aan de aftrap verscheen. Joshua Zirkzee en Tyrell Malacia kregen van Rúben Amorim een plekje op de reservebank toegewezen, terwijl Kenny Tete aan Fulham-kant nog kampt met een blessure.

Het was echter een compleet andere landgenoot die de show stal in Londen. In de rust van het duel werd Edwin van der Sar, die beide clubs voor langere tijd diende, geëerd middels een ereronde. Vrijwel alle aanwezige supporters trakteerden de voormalig sluitpost op een luid applaus.

Voor die tijd waren de aanwezigen zelf niet verwend. De eerste helft bood weinig schoten, kansen, of andere vormen van spektakel. Alex Iwobi en De Ligt probeerden het, maar geen enkele keeper lag wakker.

Ook na de theepauze speelde zich een draak van een wedstrijd af. Ogenschijnlijk hadden beide ploegen hét antwoord gevonden op de tactiek van de tegenstander, want zelden waren er gaatjes in de defensies te ontdekken.

Ondanks dat er na 78 minuten nog geen grote kans bij elkaar gespeeld was, stond er op dat moment wél een doelpunt op het scorebord. Lisandro Martínez was de gelukkige: zijn schot van afstand werd substantieel van richting veranderd door Fulham-middenvelder Sasa Lukic, waarna Bernd Leno geklopt was: 0-1.

In de slotfase noteerden de schrijvers van geschiedenisboeken de eerste grote kans. De kopbal van Fulham-verdediger Joachim Andersen werd door invaller Toby Collyer van de lijn gehaald. Aan de andere kant viel vervolgens wel een tweede treffer: Amad Diallo scoorde echter vanuit buitenspelpositie.